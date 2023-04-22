В Воронежской области пройдет II этап культурно-просветительского проекта «Классика: история и современность»

24 апреля 2023 г. в Воронежской области (г. Воронеж, Рамонь) стартует II этап федерального проекта «Классика: история и современность». Организаторами проекта выступают Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Департамента культуры Воронежской области, ООО «КиноФокус».

Проект ставит своей задачей укрепление единого культурного пространства путем активного взаимодействия с российскими регионами-участниками проекта и подчёркивает значимость регионов как стремительно развивающихся центров, где каждый зритель может посетить культурно-просветительские мероприятия с участием ведущих представителей российского музыкального, вокального и драматического искусства.

Мероприятия проекта «Классика: история и современность» в Воронежской области запланированы к проведению в Воронеже на площадках Воронежской государственной филармонии и Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, а также в Рамони в Дворцовом комплексе Ольденбургских.

24 апреля в 19.00 в Воронежской государственной филармонии (Воронеж, пл. Ленина, 11а) пройдет концерт солистов Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Эльнары Мамедовой (сопрано), Константина Бржинского (баритон), Владимира Родионова (фортепиано). Слушателям будет предложена программа, посвященная 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова и Ф.И.Шаляпина, включающая в себя произведения русских классиков – М.И.Глинки, А.К.Власова, С.В.Рахманинова, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова.

25 апреля в 19.00 в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей (г. Воронеж, пр. Революции, 41) состоится фортепианный концерт, приуроченный к 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова «Грани Романтизма» в исполнении пианиста, преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата всероссийских и международных конкурсов Алексея Вакера. Программа концерта включает в себя произведения С.В.Рахманинова, а также Ф.Шопена и П.И.Чайковского, чье творчество оказало в свое время наибольшее влияние на композитора.

Театральная составляющая проекта будет представлена литературно-музыкальным спектаклем «Владимир Маяковский. Послушайте!», приуроченным к 130-летию со дня рождения выдающего русского и советского поэта. Спектакль в исполнении актеров московского театра «Мастерская Петра Фоменко» состоится 26 апреля в 19.00 на площадке Дворцового комплекса Ольденбургских (рп.Рамонь. ул. Мосина, 23). На вечере прозвучат произведения Владимира Маяковского: «Облако в штанах», фрагменты поэмы «Хорошо», стихи, написанные больше века назад, но сохраняющие свою актуальность и в наши дни.

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