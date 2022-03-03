«Киносемья» – подборка фильмов «Сильные женщины»

В Международный женский день мир спасет красота! 8 марта телеканал «Киносемья» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») собрал подборку фильмов о прекрасных и сильных героинях. Защищать вселенную 24 часа в сутки, 365 дней в году для них не проблема!
15.00 – «Мулан»
Зрелищный игровой ремейк диснеевского мультфильма. Восточный колорит, потрясающие костюмы, экшн-сцены и визуальные эффекты! Производственный бюджет – 200 миллионов долларов.
История основана на балладе о знаменитой китайской воительнице. Изданный императором Китая указ о призыве на службу в армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал. Мулан ждет эпичное путешествие, которое превратит её в доблестного воина, позволит заслужить уважение народа и стать гордостью отца.
16.45 – «Tomb Raider: Лара Крофт»
Перезапуск популярной экшн-франшизы, основанной на видеоигре о женщине-археологе Ларе Крофт.
Отец Лары был известным искателем приключений, но бесследно пропал и со временем был признан погибшим. Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени, Лара упорно отказывается мириться со смертью родителя и поэтому не хочет вступать в права наследства. В офисе отца Лара случайно находит послание, подробно описывающее его последнее исследование, связанное с именем древней правительницы Химико – мифической королевы страны Яматай, которая якобы обладает властью над жизнью и смертью. В своем послании отец просит Лару уничтожить все его исследования, но девушка решает действовать по-другому: отправиться по следам последней экспедиции Ричарда Крофта.
18.40 – «Райя и последний дракон»
Мультфильм Disney для всей семьи от режиссера «Моаны» и «Города героев» Дона Холла.
Давным-давно в волшебной стране Кумандре бок о бок с людьми жили драконы – создатели и хранители воды. Мирной жизни пришел конец, когда появились друуны. Порождения тьмы обращали людей и драконов в каменные изваяния, и только магия драконихи Сису смогла прогнать злых созданий и расколдовать людей, но на драконов не подействовала. Кумандра раскололась на государства Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста, а волшебный драконий камень хранился в стране Сердца, которой правил отец Райи. Он мечтал объединить земли, но из-за человеческой жадности и зависти артефакт раскололся. Правитель каждой страны заполучил по осколку, а друуны снова стали властвовать безраздельно. Несколько лет спустя Райя и её верный спутник Тук-Тук бесстрашно колесят по выжженной пустыне, исследуя оставшиеся реки и не теряя надежды найти последнего дракона – последнюю надежду людей одержать победу над друунами.
20.15 – «Чёрная Вдова»
Очередная глава кинематографической вселенной Marvel.
Действие сольного фильма про спецагента Наташу Романофф разворачивается за несколько лет до «Финала», между событиями «Гражданской войны» (в русской локализации – «Первый мститель: Противостояние») и «Войны бесконечности», когда команда величайших героев Земли раскололась. Наташа скрывается от американских властей в отдалённом убежище в Норвегии, так как помогла Капитану Америка уйти от преследования в берлинском аэропорту. Но залечь на дно не получится: неожиданно Черная вдова сталкивается с непобедимым Таскмастером — агентом проекта «Красная комната». Это шпионская школа, в которой советская разведка превращала девушек в хладнокровных киллеров. Главной героине придется пережить болезненное прошлое, встретиться с другими Черными вдовами, воссоединиться с семьей и положить конец экспериментам генерала Дрейкова, который продолжает рушить судьбы молодых женщин по всему миру.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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