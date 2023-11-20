Киносказка «По щучьему велению» вошла в «клуб двойных миллардеров» по кассовым сборам

«По щучьему велению» стал восьмым российским фильмом в отечественном прокате, которому удалось преодолеть планку в 2 миллиарда рублей по сборам. Уже четвертый уик-энд подряд фильм удерживает лидерство по кассовым сборам. Свой первый миллиард сказка собрала на 10-й день, второй – на четвертой неделе проката.

Другие российские картины, вошедшие в клуб двойных миллиардеров, — это «Последний богатырь. Корень зла» (2 млрд), «Вызов» (2,1 млрд), «Последний богатырь. Посланник тьмы» (2,2 млрд), «Т-34» (2,2 млрд), «Движение вверх» (2,9 млрд), «Холоп» (3,1 млрд) и «Чебурашка» (6,7 млрд).

В основе сюжета — классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Главные роли исполнили: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров. Производство вела кинокомпания СТВ при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино. В съёмках киноленты также принимала участие команда, работавшая над одним из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории – сказочным блокбастером «Конёк-горбунок».