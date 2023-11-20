Артём ВИЛЬЯМС: «Не бояться желаний, не бояться рисковать и идти вперед!»

Сегодня у нас в гостях актер, радиоведущий, бизнесмен, основатель собственного продакшена, модель - Артём Вильямс, который добился невероятных высот в своей профессии и готов делиться знаниями со своими последователями.

– Артём, здравствуйте. Ноябрь последний месяц осени, чем вам запомнилась осень этого года? Какие самые яркие моменты можете выделить?

– Самое главное достижение, скорее всего, это создание своего глянцевого журнала с крутой командой графических дизайнеров, которые помогали, советовали и сделали просто невероятную глянцевую красоту! Этот журнал я посвящаю своему продакшену, своим моделям, которые будут гордо публиковаться во всех выпусках и развиваться за счёт продакшена! Люди, профессионалы, которых мы продвигаем, даём работу и они - наши модели, актеры получают хорошие гонорары.

Безусловно, яркое событие - это запуск собственного классного шоу «Зачем шоу?!» на Gold Radio, которое выходит дважды в неделю, а скоро будет выходить еще чаще. Все лето и всю осень мы снимали live реалити. Это были невероятные съёмки! Сейчас находится в монтаже первая серия, которая выйдет уже совсем скоро. И, конечно, старт сотрудничества с командой Royal PR, с которой мы реализовали уже множество историй, а в планах их еще больше.

– На вашем счету десяток ролей в кино, какая самая интересная и необычная из них?

– Я родом из Мурманска, и именно там началась моя творческая история. Создав собственную НКО и начав заниматься организацией городских мероприятий, я снялся в очень значимой для меня роли - это была роль моряка. Мы снимали в посёлке Териберка, это был август месяц. На дворе было -2 градуса. Мы были в очень тоненькой, очень такой, слабо защищённой от тепла одежде, никакого термо-белья. Только, лишь реальные эмоции, которые должны были передать актеры. Нас утепляли бригадиры-администраторы. Мы бегали под дождем, а потом пошёл снег. Как можете представить, это на берегу Баренцева моря. Далее уже только Северно-Ледовитый океан. Эти истории, связанные со съёмками, были очень захватывающие. Они засели во мне очень глубоко и по сей день, если я вспоминаю их, то они дают мне положительные эмоции, несмотря на то, что после я заболел очень сильно, несмотря на то, что это были самые первые съёмки, на которых было холодно, но не голодно (Смеётся). С самыми лучшими актерами, актрисами и самым лучшим продакшеном, который на тот момент и снимал все это.

– Как актер, в каком амплуа вы себя больше видите?

– У меня было множество героев начиная от моряков и военных до «персонажей с Рублевки». Роль подростка у меня была и, наоборот, более старшего парня нежели я сам. В каком амплуа я себя вижу? Такого амплуа нет. Есть только лишь та актерская игра, то перевоплощение, которое происходит до того, когда начинаются съёмки.

– Ваша роль мечты?

– О, очень интересный вопрос «Моя роль мечты»! Ну, вообще, да, если без какого-то сомнения, я хочу самую главную роль. Фигурировать в фильме, как действующий актёр! Что может быть лучше?!. Возвращаясь к вопросу - отвечу так: «Врач. Красивый, элегантный немножко с придурью врач, который на работе один, а вечером другой». Согласитесь, заучит интересно?!

– Очень! Вы еще и модель, помогают ли в этой среде актерские навыки?

– На этот вопрос я отвечу так, что любой актёр - это и модель тоже. И любая модель может прийти в актёрскую сферу. Эти две профессии смежные и так или иначе идут рука об руку друг с другом. Поэтому работая моделью, начав сниматься в кино - ты применяешь этот опыт работы на свою игру и наоборот.

– У вас собственный продакшн, какие основные сферы деятельности у него и как пришла идея его создания?

– На тот момент я жил в Москве. И меня часто приглашали работать по России. Звали в Европу (это Португалия, Испания). Поездки были и в качестве модели, и в качестве коуча, актера и просто хорошего специалиста. Но все же, творческая команда, которая осталась тогда в России, с которой я шёл, до сих пор иду и мы реализовываем очень классные проекты. Я решил, что стоит вернуться и мы начали реализовывать идею создания продакшена Vse Models. Это было очень сложно, но у нас получилось и мы уже крепко стоим на ногах.

– Как пришла идея создания собственного шоу на радио?

– Продакшен Vse Models это первый продакшен, который запустил свою авторскую эксклюзивную радио передачу. Или гости - люди, которые когда-то мечтали о реализации в профессии, но не смогли этого сделать и сейчас у них есть шанс исполнить свою мечту и вдохновить своим примером других.

– Самый интересный гость, который запомнился в вашем шоу?

– Очень интересный вопрос. И спасибо за такой вопрос. Потому что он, наверное, является важным и я, конечно же, отмечу этого человека, потому что мы работаем с ним достаточно долго, но расскажу небольшую предысторию. Сижу я как то в офисе, провожу кастинг, и заходит 73-летний старичок… Реально, пришёл старичок 70-и лет и сказал что «я врач по образованию, я работал врачом, потом уехал жить за границу, после я вернулся начал заниматься бизнесом. Мне это так всё надоело. Надоела серая жизнь. Постоянно ты напрягаешься. Жизнь - аэропорт, жизнь - аэропорт. У тебя семья, дети… Ему это надоело, он пошёл в творчество. В 70 лет человек пошёл в творчество! И у него получилось! Честно говоря, Юрий - это самый мой любимый проект, потому что я его заставил работать, потому что я увидел в нем потенциал! Я увидел в нем искру! Я увидел в нем, того человека, который сможет добиться успеха в свои 70 лет! Это невероятная история, о которой он приходит и рассказывает о своём успехе и конечно благодарит меня, что я дал ему ту возможность, тот глоток воздуха, которого у него не было очень долгое время!

– Расскажите о своем журнале, о чем он?



– Каждый выпуск журнала - это результат работы моего продакшена за определенный период времени. Не буду долго рассуждать на тему какой он и о чем, а лучше приглашу вас и всех читателей на презентацию первого выпуска в январе 2024 года! Следите за обновлениями...

– Впереди зима, что вы ждете от этого времени года? Как планируете отмечать Новый год?

– Зима - это очень классное время года, потому что я обожаю 2 времени года - это зима и лето! Они такие разные, но вместе с этим мной очень любимы! От этой зимы я жду еще больше работы, классных проектов и идей. Новый год буду отмечать на работе, так как первые числа января 2024 у меня уже забиты мероприятиями.

– Ваши творческие планы и пожелания нашим читателям?

– Я хочу пожелать, чтобы люди не боялись своих желаний, не боялись рисковать, не боялись показывать себя. Не боялись самовыражаться через творчество, через образы, через съёмки. А у меня планов всегда много - развитие продакшена, личного бренда и собственного творчества! До новых скорых встреч!