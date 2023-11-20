Герои России лётчики-космонавты Сергей Крикалёв и Александр Калери поддержали киноленту «Покоривший космос»

В Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся специальный показ фильма омских кинематографистов «Покоривший космос». Лента посвящена 115-летию со дня рождения Сергея Королёва.

Гостями просмотра стали лётчики-космонавты Сергей Крикалёв (Госкорпорация «Роскосмос») и Александр Калери (РКК «Энергия»), Олег Катаев (АО «Туполев»), Дмитрий Якунин (Фонд поддержки регионального кинематографа), отличники учёбы Тверского суворовского училища, курсанты Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова.

Приветственное слово участникам и организаторам мероприятия фильма «Покоривший космос» направила Министр культуры РФ Ольга Любимова. Министр отметила, что судьба великого конструктора не была простой, но его сильный и волевой характер, вера в свою идею и стремление к результату помогли вывести космическую отрасль нашей страны на недосягаемую высоту. Также Ольга Любимова пожелала зрителям во время просмотра открыть новые и интересные факты о жизни и карьере советского конструктора и вдохновиться его примером.

Фильм «Покоривший космос» с элементами художественной реконструкции событий снят по документам, хранящимся в архиве УФСБ России по Омской области. В основу киноленты легли ранее неизвестные сведения об эвакуации в Омск секретного конструкторского бюро, где во время войны под руководством авиаконструктора Андрея Туполева разрабатывались бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, истребители ЯК-9. Фюзеляжной группой в составе КБ руководил в то время Сергей Королёв. Режиссёром и сценаристом картины выступили Андрей Кириллов и Светлана Лазарева.

Кинолента «Покоривший космос» снята командой 12 Канал (АО «Омские Медиа») в партнёрстве с Омским региональным отделением «Волонтёры победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Сергей Павлович велик во всех проявлениях. Страстный сторонник и энтузиаст полёта человека на ракетных аппаратах, посвятивший этому всю свою сознательную жизнь. Все называют его основоположником практической космонавтики, но нельзя забывать, что он ещё и был, можно сказать, первым ракетчиком у нас в стране. Ракетные комплексы, поставленные на вооружение, в том числе и первые носители ядерного оружия, ракета среднего радиуса действия Р-5М, первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, это всё дело рук ОКБ-1, и это то самое начало ракетно-ядерного щита нашей страны, который позволяет нам до сих пор быть великой державой, с которой считаются все в мире. Своей благополучной жизнью мы обязаны этим достижениям. А в начале всего стоял коллектив Сергея Павловича Королёва. Этот человек действительно глыба, это огромная величина. И поэтому каждый факт его биографии очень интересен, особенно нам – тем, кто работает в организации, основателем которой был Сергей Павлович», - в своём приветственном слове отметил главный эксперт научно-технического центра «Проектирование космических пилотируемых комплексов и транспортных систем» РКК «Энергия» Александр Калери.

«О Королёве сказано много, снято много, книги написаны. И, кажется, мы знаем всю историю, но всё-таки жизнь очень многогранна, и об этом периоде, когда он работал в Омске, известно мало. О нём известно специалистам, тем, кто интересуется историей космонавтики, биографией Королёва. Широкий круг людей, на самом деле, мало знает про работу в “шарашке”, где Сергей Павлович трудился вместе с Андреем Николаевичем Туполевым. Поэтому особенно интересно и полезно будет широкому кругу людей узнать ещё одну грань жизни Королёва», - поделился мнением о картине исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.

В продолжении выступления Сергей Крикалёв дал напутствие юным суворовцам Тверского суворовского училища и курсантам Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова, присутствующим на показе фильма.

«Мечтать! Кстати, фильм – хороший тому пример. Чем бы человек ни занимался, он был верен своей мечте, и это привело его в космос, космонавтику. Поэтому желаю молодым ребятам, у которых есть мечта, оставаться ей верными и воплощать её в жизнь».

«Фильм очень сильный, очень правильный, в нём была показана дружба, которая в те годы зародилась между Сергеем Павловичем Королёвым и Сергеем Михайловичем Егером, который был сподвижником, ближайшим соратником Туполева. Да, они встретились и подружились в непростое для страны время, но это время, наверное, позволило сковать их характеры, объединить судьбы и укрепить боевой дух», - поделился впечатлениями после просмотра киноленты начальник проектно-конструкторского центра «Каркас» АО «Туполев» Олег Катаев.

«История, как конструктор для каждого человека. Она делает личность из каждого отдельного индивида, а это всегда важно», - отметил курсант Тверского суворовского военного училища Глеб Амелин.

«Сейчас много сценариев пишут про космос. Это новая такая точка, новая тема для нашего кино: фильмы о космосе, фильмы о науке, о фантастике. Очень важно, чтобы молодёжь это знала и тоже вовлекалась в эту деятельность. Те темы, которые сегодня выбирают для съемок фильмов региональные кинематографисты, не избитые, актуальные и очень перспективные. Кино снимать сложно. Это большое количество техники, большое количество специалистов. Не везде в регионах есть такие возможности. Здесь мы видим, что команда справилась. Это очень здорово. Для меня лично сегодня новая точка в кинематографе, в Омске, открылась», - сказал заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин.

Интервью с создателями фильма «Покоривший космос» – режиссером Андреем Кирилловым и сценаристом Светланой Лазаревой читайте на АртМосковии по предложенным ссылкам.