«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Самогон»

В Подмосковье стартовали съёмки сериала «Самогон», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. История об отваге советских солдат, их подвигах в сражении за Родину посвящена лучшим снайперам Великой Отечественной войны. Режиссер – Сергей Малюгов, в главной роли – Юрий Дейнекин.

1942 год, на юго-западный фронт из Москвы приезжает фотокорреспондент, чтобы запечатлеть для истории уникальный рекорд – 600-й фашист, убитый одним человеком – снайпером Николаем Слепковым. Сам же герой, угрюмый и молчаливый затворник, избегает шумихи. Зато о нем рассказывают другие.

Осень 1941-го. На самый опасный участок фронта прибывает «зеленое» пополнение из Сибири. Среди них и Николай Слепков – «самогон», так в тайге называют охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак и других охотников. В первом же бою он проявляет себя. Во втором, в третьем… рискуя на передовой и забираясь в тыл противника, совершая невозможное. Самогон был ранен шесть раз, дважды тяжело, но он всегда возвращался, чтобы поражать врага и защищать своих.

Режиссер Сергей Малюгов поделился впечатлением о проекте и кастинге: «Сериал привлек меня уникальностью героя – это всегда является ориентиром для режиссера. Роль непростая, кастинг вызвал некоторые сложности. Герой – человек молодой, что сразу отсекает большое количество известных артистов, плюс требовалась определенная фактура из-за ряда моментов, связанных с психофизикой. Это сужало фокус поиска. У Юры Дейнекина очень хорошая фактура, надеюсь, что эта роль поможет ему узнать что-то новое о себе. Имея актерский опыт, я понимаю, что мне было бы дико интересно разбирать эту роль и искать своего героя».

Исполнитель главной роли Юрий Дейнекин рассказал о персонаже: «Мой герой – обычный русский парень из Сибири, из тайги, из маленькой деревни. Вся его жизнь до фронта была связана с лесной охотой. Его воспитанием занимался его старший брат, потому что в силу своей нелюдимости Николай сложно сходился с людьми. Мало кто его понимает, он живет на интуитивном ощущении мира по заветам брата. Тот научил его, что люди зачастую жестоки к тому, кого не понимают, и поэтому относятся к нему с недоверием. Николай видит мир, как он есть, видит справедливость и несправедливость, правду и ложь, считает, что можно только так, а не иначе».

Готовясь к съемкам, Юрий Дейнекин пересматривал советские фильмы, изучал кинохроники военных лет и другие источники информации, которых немало. Также вместе с другими актерами он прошел небольшой «курс молодого бойца»: как обращаться с оружием, как его держать, как заряжать, особенности прицельной стрельбы.

Исполнитель главной роли Юрий Дейнекин: «История показывает подвиг народа и одного человека, о чем важно помнить: что самые простые ребята – соседи, одноклассники, родные – уходили на фронт и отдавали свои жизни. И с точки зрения актёрской профессии персонаж очень непростой, интересный. Человек с внутренним монологом, такой любому актеру был бы интересен. Я на него совершенно не похож, Николай – моя противоположность, это роль на сопротивление, вызов самому себе».

Режиссер Сергей Малюгов поделился, за что он любит формат мини-сериала: «Он очень интересен и привлекателен своей компактностью. Такой формат оптимален, чтобы за четыре часа можно было раскрыть героя, влюбить зрителя в него и, пройдя череду катастроф, поразмышлять над чем-то вместе с героем».

Премьера сериала «Самогон» состоится на телеканале НТВ

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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