Масленица в этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР»

Народные традиции – несоизмеримая ценность, которая формировалась веками и во все времена наполняет нас своей мудростью. 25 и 26 февраля 2023 года в «ЭТНОМИР» прошли семейные выходные, посвященные Масленице.

На просторах парка были открыты площадки, где гости в течение дня могли окунуться в историю и культуру восточных славян, познакомиться с масленичными обрядами, погрузиться в традиции проводов зимы и встречи весны, принять участие в тематических активностях или мастер-классах по мотивам народных промыслов.

На экскурсиях в избах Музея русской печи, в окружении оберегов для дома и предметов крестьянского быта, можно было узнать много интересного о каждом из дней масленичной недели, символике, особом отношении к празднику и древних обычаях на границе смены времён года.

Все дни работала выставка «Весенние масленицы народов мира» – редкая возможность узнать о том, как в обрядовой культуре других стран изображается соломенное чучело, предназначенное для сжигания.

В ЭТНОМИРе кульминационным моментом обоих дней Масленицы стало сжигание соломенного чучела высотой более 11,5 метров. Обряд олицетворяет прощание с зимой и торжественную встречу весны – времени пробуждения природы, грядущих солнечных дней и новых надежд.

Испокон веков на Масленицу устраивались ярмарки. Чтобы удивить гостей диковинными товарами, 25 и 26 февраля в этнографический парк съезжались мастера со всей России. Ярмарочные ряды пестрили изобилием леденцов, пирогов, блинов на любой вкус, пастилой и мармеладом, ароматными чаями и медовухой. Народные умельцы торговали авторскими изделиями: цветастыми платками, валенками с вышивкой, расписной посудой, народными игрушками и украшениями, мылом, свечами ручной работы.

Все дни масленичной недели пушистый снег и легкий морозец так и манили приезжавших погулять на свежем воздухе. Так и хотелось обойти все памятники и скульптурные композиции, представленные в парке, изучить экспозиции Культурного центра Индии и Культурного центра Мьянмы, по винтовой лестнице внутри огромной русской печи подняться на обзорную площадку. На белорусском хуторе посмотреть, как выпекается хлеб. А уж отказать себе в удовольствии прокатиться на упряжке с ездовыми собаками хаски, в санях, запряжённых лошадьми, и даже на северных оленях было почти невозможно.

Для тех, кто проживал в этноотелях и домах на территории парка, проводилась поздняя вечерняя программа с посиделками у костра и угощениями. Субботним вечером для гостей выступали профессиональные укротители огня, представив зрелищную, зажигательную в прямом смысле, композицию.

Фото - Парк-музей «ЭТНОМИР»

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