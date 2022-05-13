Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает на концерт «Всё лучшее — детям»

Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест» представит 22 мая 2022 года очередной концерт проекта «»Благовест» — детям: хоровая юность России», в котором на сцену вместе с артистами прославленного Ансамбля выходят молодые исполнители. Концерт носит название «Всё лучшее — детям» и состоится в Концертом зале «Оркестрион» — замечательной современной аудитории с прекрасной акустикой.

Прозвучат песни великого русского музыкального сказочника Евгения Павловича Крылатова, произведения которого давно уже стали частью нашей повседневной жизни. Артисты «Благовеста» представят замечательную сказку Г.Х. Андерсена «Русалочка», музыка к которой также написана Е. Крылатовым. Трогательная история о девочке-русалочке, которая полюбила принца и страстно желала обрести человеческую душу, никого не оставит равнодушными. Яркие песни, полные то светлой печали, то неукротимого задора, лёгкие, запоминающиеся мелодии, темпераментная игра артистов, — вот что отличает эту постановку, одинаково интересную как для детей, так и для взрослых.

Вместе с Ансамблем «Благовест» в этот раз выступят два замечательных хоровых коллективов Москвы: Детский хор «Сириус» ДШИ им. Рубинштейна и Старший хор «Кантилена» ДМШ им. Гольденвейзера.

В концерте принимает участие рок-группа «Зеркало» под руководством Алексея Фадеева. Партия фортепиано — Алексей Нестеренко. Ведущий — композитор Антон Висков. Дирижирует — главный хормейстер Ансамбля Денис Анзигитов.

Художественный руководитель Ансамбля «Благовест» Галина Кольцова.

Начало в 18.00.

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