Лицедей в маске Maldar: «Останусь здесь и буду ждать, когда настанет тут покой!»

Перформансер Maldar, лицедей в маске, как называют его поклонники, стал настоящим открытием прошлого года – неординарный эксцентрик взбудоражил музыкальную сцену страны искрометными хитами и спонтанными выступлениями на импровизированных underground-площадках Москвы и регионов. Только на площадке ВКонтакте его альбом «Пусть ненавидят, лишь бы любили ч.1» за первые два дня релиза прослушало огромное количество человек. За загадочным псевдонимом-аббревиатурой и маской скрывается непростая личность автора-хэдлайнера, которая пока не раскрывается ни поклонникам, ни коллегам по музыкальному цеху. Мы смогли договориться о встрече с загадочным исполнителем, чтобы понять: кого прячет знаменитая маска из «Ванильного неба».

– Я делюсь своим восприятием мира в стиле хип-хоп и поп-панк и, надеюсь, помогаю своим слушателям немного легче справляться с жизненными неурядицами и негативными эмоциями, - начал разговор MALDAR, - Мы все с нетерпением ждем мира и баланса в жизни, и я стараюсь привнести немного эмоционального равновесия в нашу жизнь через творческое разнообразие.

– О чем твое творчество?

– Каждая песня - это крик о самых важных и даже кризисных моментах жизни. А маска из “Ванильного неба» напоминает о том, что важно ценить каждый миг, даже если он трагичен, что не стоит жить мечтами и раскрашивать мир нереальными красками, и о том, что аллегория скорби под сухое мартини обязательно превратится в пряный ванильный флёр. Вот такой подход.

– Когда ты написал первую песню?

– Готовый к презентации трек, профессионально записанный и сведенный, появился в 2018 году. До этого были самодельные попытки и пробы дома на компьютере. Многое осталось в старых компах.

– Кто пишет твои тексты и музыку?

– Тексты я пишу сам. С музыкой сложнее, но у меня есть друзья, моя команда, со своей студией, и перенести мое настольное творчество на профессиональный бит было именно их идеей. Обычно конструирование происходит так: я слушаю биты, могу целый день этим заниматься, отбираю то, что нравится, и то, что понравилось, откладываю в «творческую шкатулку» - качаю в личные папки. Звук может очень долго лежать без дела, а потом, спонтанно, когда в голову приходит текст, запускается творческая стройка, и с готовой в голове идеей я мчусь на студию, где мы доробатываем треки и собираем композиции.

– Какие музыканты оставили самые яркие отпечатки в твоем «альбоме творческой жизни»?

– Несомненно, из артистов нового формата это Machine Gun Kelly, его творчество мне близко, поп-панк исполнители, альтернативщики-старички Green Day, Papa roach. Blink 182. Из российских артистов это, несомненно, Дельфин - его творчество со мной постоянно, начиная с раннего детства, очень люблю слушать его в живую, часто хожу на его выступления.

– Как друзья поддерживают твой творческий процесс?

– Друг — это очень серьезное понятие, не каждого человека можно назвать другом, в отличии от приятелей. А вот настоящий друг — это настоящая драгоценность. Дружеские же творческие вечера, в основном, проходят на студии с командой. Когда я писал альбом, то вообще каждый день собирались, проводили сутки на студии, сейчас реже, пару раз в неделю: креативим, играем, общаемся.

– Каких высот мечтаешь достичь? Собрать «Крокус», сняться в кино?..

– Честно говоря, особо не задумывался над этим. Творчество со мной с самого детства: сначала это были просто стихи, теперь песни. Когда начинал писать альбом, хотел просто оставить какой-то творческий след, но сейчас я вижу, как моя музыка влияет на людей и хобби выросло в профессиональную историю. Поэтому да – для начала хочу собрать Крокус!

– С какой знаменитой личностью ты можешь себя сравнить?

– На данный момент из представителей поп панка это однозначно Machine Gun Kelly, его музыка мне близка. Я люблю поп-панк, альтернативу, да и вообще музыку в целом: хип-хоп, попса, все что угодно, лишь бы заходило под настроение. Сравнивать себя точно ни с кем не буду, это просто невозможно, так как на сегодняшний день я не знаменитость. Восхищаюсь Дельфином, его творчество очень повлияло на мое личностное развитие - детсво, юность и на всю жизнь.

– Сколько времени в день ты проводишь в социальных сетях?

– Утром захожу посмотреть, что происходит в мире. Свои соцсети веду сам. Когда появляется информационный повод, касаемый моего творчества, то конечно чаще в группах и каналах, а так - пару часов.

– Как ты относишься к хайпу в соцсетях, считаешь ли что легкий путь к славе приемлем для артиста?

– Сегодня хайп в соцсетях — это неотъемлемая часть мирового шоу-бизнеса, но мне этот метод не близок. Я бы хотел, чтобы меня узнавали не из-за хайпа и «перетёрок» грязного белья, а благодаря качественному твроческому продукту, это самое главное.

– Какие самые интересные приложения в твоем телефоне?

– В основном это музыкальные приложения, слушаю биты, ищу что-то новое для себя, потом конвертирую понравившееся в свое творчество. Beatstars, SoundClick, Airbit.

– Что самое сложное в профессии музыканта?

– Я бы не назвал творчество своей профессией, по профессии я юрист, и на данном этапе музыка не основной мой заработок. В творчестве же самое сложное - поймать момент, когда от творческого процесса вырастают крылья. Я не пишу, потому что надо, а пишу, когда чувствую, что вот оно, пришло, тогда и композиции получаются настоящие, яркие и эмоциональные.

– Как в большом мегаполисе найти вдохновение?

– Сегодня во всех сферах деятельности важна адаптивность, потому что сегодня выживают не сильные, и не быстрые. Сегодня выживают адаптивные. Поэтому советую научиться в условиях большого города отключаться, расслабляться и работать над внутренним миром, перестать бояться диалога с самим собой. Вот тогда можно стать сильным, и при этом гибким, в процессе роста, порой через боль, очищается дух, и тогда ты ловишь свою личную эксклюзивную волну, чувствуешь бит города, дергаешь мегаполис за струны и по-настоящему открываешься для творчества.



– О чем твой последний хит?

– Это трек «Не скучай», неожиданно ворвавшийся в летние e-чарты. «Не грусти, и я вернусь к тебе» — классический, но в то же время своевременный посыл, который близок сотням тысяч российских слушателей именно сегодня: это трек о надежде и чувствах, о разлуке и возвращении, и об историях со счастливым концом.



– Когда выйдет твоя новая песня и о чем она будет?

– К весне планирую выпустить сразу несколько синглов, причем как в стиле поп-панк, так и в стиле хип-хоп. Первый трек из сета выйдет в конце февраля 2023 года. Это трек-обращение к моему сыну: сейчас он еще маленький, но уже самый главный в моей жизни!

– Твой самый сильный трек?

– Своей самой сильной композицией я считаю «Останусь» из моего альбома «Пусть ненавидят, лишь бы любили», который начал писаться в феврале 2022. Я очень тонко переживаю события последнего года, когда тысячи людей бросают Родину, свою землю, свои корни... Не берусь судить правоту их выбора, но рано или поздно все встанет на свои места. «Останусь» - трек о выборе и надежде, о долгожданном свете в конце тоннеля среди, казалось бы, несправедливого мира. Свет придет, равновесие восстановится, а историческая правда обязательно восторжествует. И этот дерзкий хит «Останусь» - именно об этом.

Беседовал Алексей АНДРЕИЧЕВ

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