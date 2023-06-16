Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина приглашает на ежегодный цикл событий «Лето в Мастерской Эдуарда Штейнберга» в Тарусе. Экскурсии, инструментальные концерты под открытым небом, мастер-классы и образовательные мероприятия станут точкой притяжения для всех, кто ищет вдохновения и хочет отдохнуть от городской суеты.

Творческие занятия Марии Григорьевны Дрезниной в стенах Мастерской. Фото: Антон Баклыков, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Эдуард Штейнберг (1937–2012) — художник второй волны русского авангарда и представитель нонконформистского искусства, для которого Таруса была значимым местом на карте: сочные краски лета, залитые солнцем луга и леса, речные берега и родной деревянный дом служили для мастера неизменным источником вдохновения. Его соседями были Константин Паустовский, Надежда Мандельштам, Анастасия Цветаева, Николай Заболоцкий и многие другие писатели, поэты и художники, которые навсегда сделали Тарусу одним из центров артистической жизни.

«Искусство жить летом» — философия программы этого сезона. События будут посвящены не только изучению фигуры Эдуарда Штейнберга, но и контексту: на лекциях участники поговорят о повседневной жизни и культуре XIX–XX веков, о дачной архитектуре дореволюционного и советского периодов, и, конечно, о художественной сцене второй волны авангарда, к которой относился не только Штейнберг, но и другие тарусские живописцы. Погрузиться в атмосферу и узнать больше о творчестве современных местных художников поможет серия визитов в их мастерские, где каждый расскажет о своих творческих принципах, источниках вдохновения и причинах, по которым они решили жить и работать в Тарусе.

Начиная с 17 июня каждую субботу в мастерской будут проходить занятия для детей и взрослых под руководством Марии Григорьевны Дрезниной, живописца, ведущего методиста Центра эстетического воспитания «Мусейон» ГМИИ им. А.С. Пушкина. Участники познакомятся с художественным наследием Эдуарда Штейнберга и создадут собственные работы по мотивам его творчества. На занятиях также будут изучаться основы композиции и живописной гармонии, работа с цветом, ритмом и плоскостью листа. Завершит сезон ежегодная акция Пушкинского музея «Рисуем вместе», где каждый сможет присоединиться к свободному мастер-классу и отобразить свои впечатления от Тарусы.

24 июня состоится концерт инструментального ансамбля «Студия новой музыки», который исполнит произведения советских композиторов 1950–1970-х годов: подобно художникам, они искали и экспериментировали. Под открытым небом прозвучат мелодии Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Арво Пярта и других композиторов.

В течение всех выходных с июня по октябрь Мастерская Эдуарда Штейнберга открыта для бесплатного посещения. В доме можно увидеть рабочее пространство художника, сохранившееся в неизменном виде, а также познакомиться с документальными материалами и почувствовать атмосферу, в которой создавались его произведения.

Когда? До 1 октября 2023 года.

Где? Мастерская Эдуарда Штейнберга, Таруса, ул. Паустовского, д. 15.

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