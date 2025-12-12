KIONFILM объявил о начале производства «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина

Студия KIONFILM запускает работу над семейным фильмом «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Это первая полнометражная экранизация легендарной сказки — большой проект, в котором классический сюжет получит современное визуальное воплощение. Сценарий для новой картины напишет Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»). Остальные подробности, в том числе сюжет и команда проекта, пока не раскрываются.

«Сказка о рыбаке и рыбке» — история, в которой простота повествования сочетается с разговором о человеческих желаниях и выборе. Студия KIONFILM видит в экранизации не только семейное приключение, но и возможность подчеркнуть актуальность пушкинской мысли, которая продолжает резонировать и сегодня.

Проект предполагает масштабную подготовку и современные художественные решения, которые позволят превратить классическую историю в насыщенное, трогательное и одновременно остроумное кино.

Следите за нашими новостями!