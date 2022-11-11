Новинки издательства «ЭксмоДетство» в ноябре

Новая остроумная книга для современных детей, которые не боятся монстров и вампиров, понимают шутки и уже слышали про Графа Дракулу. Правда, всё ранее слышанное им придётся забыть, потому что теперь это имя будет ассоциироваться исключительно с симпатичным дедушкой из семьи летучих мышей. Пушистому Графу Дракуле — почти шестьсот лет, он следит за уровнем сахара в крови и своим полётным весом, во всём слушается свою молодую четырёхсотлетнюю супругу Селену, обожает дочь и троих внуков. Однако такого случая, чтобы его оставили одного присматривать за тремя внучатами на целый уикенд, ещё не было!

Читателю предстоит убедиться, что жизнь летучих мышей во многом похожа на человеческую. Мамы и бабушки посещают спа-программы в Париже, папы в это время предпочитают посещать конференции, а дети обожают игры в телефоне и склоки между собой. Дедушкам не остаётся ничего другого, кроме как показывать старые фотографии и рассказывать байки. В данном случае — про йети, оборотней, балерину-тяжеловеса, гигантского паука, мумию-секретного агента и про своего заклятого врага Ван Хельсинга.

Книга поддерживает тренд на «игровые» детские книги. Внутри – полностраничные цветные иллюстрации, большой формат, плотная бумага и золотая фольга на обложке. Подойдёт в качестве подарка для детей. Юмор, лёгкий слог, влюбляет в чтение и утверждает ценность дружбы и семьи. Книга пользуется большой популярностью по продажам в Германии, бестселлер немецкого Amazon.

Серия: Золотая полка мировой литературы. Элинор Портер — Поллианна (ил. Е. Запесочной)

Поллианне, самой обыкновенной девочке, удалось изменить жизнь не только небольшого города, но и миллионов читателей во всём мире.

Она подарила людям именно то, чего им всегда не хватает — умение радоваться всему, что происходит вокруг. И если вам кажется, что вас преследуют неудачи, прочитайте эту книгу. Вы узнаете простые правила удивительной игры, которая непременно подарит вам солнечное настроение даже в самую пасмурную погоду. А сохранить его помогут яркие и забавные иллюстрации московской художницы Елены Запесочной.

Книга подарочного формата. Твёрдый переплёт с частичным лаком, плотная белая бумага. Чёткий, удобный для чтения шрифт.

Ши Эрншоу — Кошмар перед Рождеством. Салли и похититель грёз

Я Салли Скеллингтон, Тыквенная королева города Хеллоуина. Я соткана из кошмаров и снов. Я допустила страшную ошибку и у меня есть лишь один шанс всё исправить. Однажды я вместе с моим призрачным псом Зеро обнаружила спрятанный проход в забытый мир и случайно выпустила чудовище, которое погрузило всех жителей городов-праздников в беспробудный сон. Даже моего любимого Джека. Я уверена, что нужно бороться за спасение тех, кого любишь! Отважусь ли я, тряпичная кукла, на опасное приключение, чтобы исправить свою ошибку?

Sonic. Плохие парни. Комикс (перевод от Diamond Dust)

Коварного мегамозга, стоявшего у истоков стального вируса, еще рано списывать со счетов. Непревзойдённый сценарист соника, Йен Флинн, вместе с художниками Джеком Лоуренсом и Аароном Хаммерстромом представляют вашему вниманию очередной хитроумный план нового заклятого врага синего вихря! Доктор Старлайн вновь взялся строить свои козни! Но чтобы воплотить в жизнь новый план, ему придется проникнуть на заброшенную базу Эггмана, минуя армию бадников! А для этого ему понадобится помощь злейших врагов Соника – и вот снова с нами Мимик, Раф, Тамбл и Завок, и такими злобными мы их ещё не видели! Старлайн пообещал им невероятную силу, так что Сонику с друзьями стоит быть начеку. Но только в случае, если у интригана доктора получится пресечь разборки этих Плохих Парней между собой и заставить их работать сообща.

Анатомия еды. Занимательное едоведение

Джулия Ротман приглашает отправиться в захватывающее гастрономическое путешествие по кулинарным традициям и кухням разных народов. Самые необычные, а другие вполне привычные, блюда вершат судьбу мировой кулинарии и балуют наши вкусовые рецепторы. Истории и необычные факты о еде из разных уголков планеты дополнены аппетитными иллюстрациями. Раскройте тайну вилки для спаржи и отгадайте, в какой стране банановым соусом поливают картошку жареную во фритюре? Побалуйте себя увлекательным чтением и вдохновляйтесь на новые кулинарные эксперименты!

Люси Хеммен — С любовью к себе. Книга о том, как научиться дружить и стать счастливой

Мечтаешь научиться строить искренние отношения с окружающими, однако боишься раскрываться перед незнакомыми людьми? Хочешь помириться с подругами после размолвки, но не знаешь, с чего начать? Сменила школу и никак не можешь стать своей в новой компании? Перед тобой книга, которая поможет решить все эти и многие другие проблемы. Она включает в себя практические советы для девочек от известного американского психолога Люси Хеммен, успешно работающей именно с подростками. Это рекомендации на самые разные темы — как правильно выходить из зоны комфорта и заводить новых подруг, как справляться со сплетнями и разрешать конфликтные ситуации, как находить баланс между своими интересами и ожиданиями окружающих, и в итоге — как стать счастливой и успешной в общении!

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