Клип Насти Негоды на песню «Давай сбежим на Марс» представили на МузТВ в программе Музраскрутка звездными ведущими Galibri и Mavik.

«Для меня это ещё одно яркое событие! Я всегда мечтала попасть на МузТВ. Узнала об этой программе, которая даёт шанс начинающим исполнителям продвинуть своё творчество. Отправила клип на почту канала и его взяли в программу!» — написала в соцсетях Настя.

Сюжет клипа разворачивается на «космическом корабле». Сексуальный образ героини интригует и завораживает. Кинематографическая атмосфера клипа будто окунает зрителя в фантастический фильм. «Давай сбежим на Марс и будем там встречать красивые закаты, улетим на Марс» — сквозь окно иллюминатора «космического корабля» виднеется очертание оранжевого заката. Марс, как аллегория, созданной двумя любящими людьми Вселенной. Ведь, когда мы влюбляемся, то улетаем в свой собственный мир, где «нет места прекрасней, чем твои объятья».

В песне про Марс история взаимной любви — «я так люблю твой взгляд и скулы, но больше родинки на теле». Этот трек и клип для тех, кто влюблён или хочет влюбиться и «улететь».

Для того, чтобы клип попал в ротацию, он должен набрать больше всего голосов в течение месяца на сайте МузТВ.

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