VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиКлип Олеси Родиной «Дико больно» – это эстетика тишины и внутреннего напряжения

Клип Олеси Родиной «Дико больно» – это эстетика тишины и внутреннего напряжения

editor
By editor
82
олеся роднина дико больно

Видеоработа на трек «Дико больно» — это визуальное высказывание, в котором форма не стремится к зрелищности, а подчёркивает эмоциональную суть песни. Формат mood video здесь реализован на сто процентов: нет привычного сюжетного движения, зато есть точное и тонкое ощущение настроения, переданного через детали и атмосферу.

Визуальная атмосфера

Картинка выдержана в глухих, холодных оттенках: доминируют серо-синие, приглушённо-розовые и пыльные тона. Эти цвета не кричат, а скорее шепчут о внутреннем смятении. Главный визуальный мотив — одиночество. В кадре, как правило, только Олеся, окружённая пустыми, отстранёнными пространствами. Это визуальное одиночество — продолжение темы душевной боли, рассказанной без слов.

Операторский подход и монтаж

Камера работает очень деликатно: кадры либо статичны, либо движутся неспешно и мягко. Резких склеек и динамичного монтажа нет — всё построено на ритме дыхания, на замедленном течении времени. Часто в фокусе — лицо, руки, мимика. Это делает видео глубоко личным, акцентируя внимание на переживании, а не на действии.

Музыкально-визуальное единство

Видеоряд тонко следует за музыкальным настроением: моменты паузы, напряжения или усиления в вокале находят отражение в смене ракурсов, темпа, взгляда. Эта синхронность создаёт ощущение, что звук и картинка родились одновременно — как единое произведение.

Общее впечатление

Клип оставляет ощущение тихой исповеди. Здесь нет драматургии в привычном понимании, нет стремления «впечатлить» — только правда, прожитая внутрь. Он воспринимается как личный визуальный монолог о боли, сдержанной, но осязаемой. Такой подход делает видео особенно трогательным — оно больше похоже на визуальное стихотворение, чем на традиционный музыкальный клип. Для тех, кто ценит эмоциональную честность и визуальную сдержанность, это работа стоит внимания.

Предыдущая статья
Дисгардиум. Данияр Сугралинов
Следующая статья
Public Talk и благотворительный розыгрыш в поддержку фонда «Синдром Любви» прошли в палатах на Льва Толстого

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru