Клип «Starlight» Игоря Еварда как произведение киноискусства

Композитор Игорь Евард встал на путь съемки музыкальных видео относительно недавно. В августе 2020 года вышел его дебютный клип на классический кроссовер «Rainbow Bridge» с одноименного EP. Режиссером выступила легендарный клипмейкер Ирина Миронова, что несомненно отразилось на стилистике видео. Оно приобрело экспериментальный, можно даже сказать постмодернистский характер.

Клип «Rainbow Bridge» стал отправной точкой для визуальных исканий Игоря Еварда. После выхода видео перед композитором встал вопрос об окончательном выборе изобразительной стилистики. Рубикон проходил между двумя возможностями: продолжать идти по пути эксперимента или выбрать более классический tone of voice. В последующих видео на кроссоверы «Starlight» и «Time» Игорь Евард сместил акцент с вызова и шок-арта на кинематографичность, сюжетные клипы в духе эпического кино, что наиболее точно отражает характер музыкального материала.

Режиссура

Новый этап развития визуальной эстетики Игоря Еварда закономерно начался с подбора творческой группы. Для съемок клипа были приглашены NASTROE videoproduction во главе с режиссером Мариной Каныгиной и продюсером Дмитрием Каныгиным. Выбор на первый взгляд нетипичный для композитора академической школы – в их портфолио работы для рок-коллективов и исполнителей: групп «Louna» и «Animal ДжаZ», Эрвина Хачикяна (клавишник сольного проекта Сержа Танкяна – лидера «System of a Down»), Петера Тэгтгрена (Hypocrisy, Pain, Lindemann). Точкой соприкосновения стала не стилевая и жанровая направленность, а творческая философия. Концепция «NASTROE» состоит в том, чтобы создавать истории, меняющие мир к лучшему. Тем не менее, от рок-эстетики в клип «Starlight» на уровне сюжета была привнесена мистичность, а на уровне изобразительного ряда – цветовая гамма.

Драматургия

В музыкальном видео «Starlight» и последовавшим за ним «Time» сюжет первичен по отношению к музыке, во главе повествования – идея, а не просто эстетика.

При первом приближении «Starlight» – мистическая любовная история. Но между строк читается еще один смысловой пласт, выраженный в философских категориях: женское начало символизирует уставшую «засыхающую» вселенную, а мужчина выступает ее спасителем. На наличие «второй линии» между строк работают визуальные намеки – подсказки, как сейчас принято называть «пасхалки». Например, в кадре женщина в лодке, что говорит о том, что она на воде. Тем не менее она окружена звездным небом, символизирующим необъятную вселенную. В этой парадоксальности и заключен глубинный смысл клипа, и загадки, и разгадки одновременно.

Эстетика кинофраншизы

Франшиза получила широкое распространение в кино и теперь уже в индустрии музыкальных клипов. Традиционными сиквелами, то есть вторыми «сериями», линейно подолжающими оригинал, сейчас не удивишь – это делают и западные и отечественные исполнители. Игорь Евард и команда NASTROE videoproduction пошли ощутимо дальше: закольцованность сюжета можно назвать новаторским приемом дилогии. Сюжет «Starlight» плавно перетекает в «Time» и наоборот, используется прием родно, и сиквел одновременно является приквелом. Можно начинать знакомство с музыкальными видео с любого из них, причем даже с произвольного момента. Сделав полный цикл, повествование вернется к исходной точке, подобно стрелкам на часах.

Один из приемов франшизы, работающий на привлечение зрителя и пробуждение любопытства – открытый финал. Женщина/вселенная пробудилась, но не спешит становиться активным началом и актором. Она не предпринимает никаких действий: ее пронзающий взгляд просто зафиксирован крупным статичным планом. На этом моменте срабатывает интрига, возникает эффект ожидания ее следующего шага.

Актерский ансамбль

Два актера – Игорь Евард и Агата Нигровская – это уже ансамбль. Сыгранность на невербальном уровне – то, на чем строится клип, артисты здесь прежде всего должны гармонировать именно визуально. У них в арсенале нет традиционного инструмента кино- и театрального исполнительского искусства – реплик и диалогов. На эмоциональную составляющую и раскрытие образов работают только мимика и пластика. Актерам нужно было добиться максимального вовлечения зрителя и пробуждения эмпатии при ограниченности доступных средств выразительности, и с этой задачей они справились блестяще.

Еще одна сверхсложная актерская задача связана с концепцией дилогии. Каждая из ее частей посвящена пути спасения одного из персонажей, надо исполнить роль и спасителя и спасенного, в некотором роде двойника, то есть обратиться в свою противоположность, сыграть два образа в одном.

Все это оказалось достижимым во многом благодаря многогранному и разнообразному творческому бэкграунду актеров. За плечами Агаты Нигровской опыт фотохудожника, а фундаментом актерского таланта Игоря Еварда стало композиторское творчество.

Темпоритм

Для этих видео был совершенно неприемлем клиповый, ускоренный монтаж, ставший классикой клипмейкинга и даже породивший метафору «клиповое мышление». Для «Starlight» и «TIME» характерны приемы независимого авторского кино – размеренное движение камеры, преобладание средних и общих планов, воздух в кадре, отсутствие быстрых рваных склеек. Кроме того, команда взяла курс на естественность, «аналоговую», а не цифровую эстетику: минимум графики, максимум сложных натурных съёмок. С этими задачами отлично справился кинооператор Кирилл Каширин, в чьем творческом багаже короткометражные фильмы «Нас уже нет», «Den» и «Атланты уходят».

Цветопись

Линии каждого персонажа присущ свой цвет – для персонажа Игоря Еварда характеры коричневые, пастельные тона, близкие к естественному «земному» спектру, а для героини Агаты Ниговоской – сумрачные, синие, с уклоном в мистику и таинственность, космос и вселенную, мировой океан. Как контрастный прием, подчеркивающий кульминацию, срабатывает выделение магического артефакта ярко-зеленым цветом, символизирующим жизнь. Пробуждение вселенной также отмечено визуальным эффектом – на ветвях деревьев появляется свечение.

В следующем обзоре мы подробно расскажем о клипе «Time» и его кинематографической составляющей.

Ольга КУЗНЕЦОВА

украли