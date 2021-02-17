Теона Дольникова выпустила новый клип

Первая вокалистка группы Slot, актриса театра и кино Теона Дольникова (TEONA) в честь дня всех влюблённых представила клип на песню «Вуди Вуди», написанную в соавторстве с Юрием Тополян. Над продакшном трека работал продюсер Fargo (Арутюн Таманян), известный по работе с Zivert, Сабриной, Miguel и другими исполнителями.

Легендарный мощный вокал Теоны, электро-гитары и басы, даже немного фанка и инди-рока – всё это сочетается в единой энергичной песне, способной растопить лёд этой зимы. Пропитанный калифорнийским солнцем трек имеет все шансы стать главным прорывом этого года.

Клип, снятый в Лос Анджелесе, полностью передаёт лёгкое и тёплое настроение песни: пальмы, лонгборды, набережная самого популярного района среди меломанов – Venice beach.

Режиссёром клипа стал Павел Поборуев.

Несмотря на известность в качестве сильнейшей вокалистки России, до 2020 года Теона не выпускала ранее официальных синглов. Прошлой осенью, накопив достаточно авторского материала, Дольникова начала работу над своим первым сольным альбомом. Сингл «Вуди Вуди» – уже 3-я работа с грядущей пластинки. Ранее были представлены «I’m not afraid again» и «Когда я стану взрослой».

Новинка доступна на всех цифровых площадках.

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