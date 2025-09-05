VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиКлип «Сто сердец» – это история о служебных романах XXI века

Клип «Сто сердец» – это история о служебных романах XXI века

editor
By editor
84
юлиана караулова - сто сердец

По статистике, каждый пятый россиянин встретил свою любовь на работе. Этой теме посвятила новый клип Юлианна Караулова. Сюжет разворачивается в редакции некоего издания. Песню «Сто сердец» написали поэт Михаил Гуцериев и композитор Дарья Кузнецова. Творческий союз двух авторов выпустил множество хитов для таких звёзд, как Ани Лорак, Григорий Лепс и Лёша Свик, Дима Билан, Алсу, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Зара и других. Все песни объединяет тема любви, и новый клип – не исключение.

«Я впервые поработала с Юлианной, очень рада нашему творческому тандему: она не только большой профессионал, но и невероятно отзывчивый артист», – отметила Дарья Кузнецова.

Работу над треком можно сравнить со скрупулёзной огранкой алмаза: стихи, темп, аранжировка шлифовались ровно до того результата, который может претендовать на самую высокую оценку зрителей.

«Сто сердец» – моя первая работа с продюсерским центром Михаила Гуцериева, поэтому, конечно, я немного волнуюсь, – говорит Юлианна Караулова. – Песня и клип потребовали большой вовлечённости, но это точно не зря. Это очень трогательно для меня и команды, это откликается, и это очень хорошая музыка. Надеюсь, что нам удастся достучаться не только до ста сердец, но и до многомиллионной аудитории».

К мастерам, в совершенстве освоившим код создания хита, подключилась и режиссёр Алина Верипя. Одной из её задач было раскрыть артистку в новом амплуа. Поэтому был выбран музыкально-хореографический, артистичный стиль в духе мюзикла.

«Пришла идея приблизиться к эстетике фильмов Уэса Андерсона. Сейчас многим не хватает вот этой лёгкости, особенно взрослым – мы всё усложняем. На этот раз я хочу предложить зрителю расслабиться, выйти за границы привычного мышления. Захотелось создать свой мир и поиграть в него, повеселиться. Такой вот кукольный мирок, где всё классно, всё хорошо. И у нас получилось», – рассказывает о съёмках Алина Верипя.

Так как мюзикл не существует без танцев, пластика играет в клипе не меньшую роль, чем сюжет. Хореографию режиссёр доверила Тимуру Валееву. Танец дополняет все эмоции героев, выразительно двигается в кадре и Юлианна. Ну а любовь проходит сквозной линией клипа. В центре – очаровательная сотрудница в исполнении Юлианны Карауловой и импозантный главный редактор, которого сыграл Дмитрий Лямин.

Поклонники высокой моды отметят дизайнерский вкус создателей музыкального видео. Костюмы артистов стилизованы под культовые модели Gucci, Yves Saint Laurent, GIVENCHY в пору их расцвета. Так как мода циклична, а тренд на кукольную эстетику возвращается, к винтажным образам в клипе точно стоит присмотреться.

Предыдущая статья
В Пекине состоялась премьера российско-китайского детективного экшена «Красный шелк»
Следующая статья
«Исследователь»: в Тюмени открыли арт-объект художника Виталия Царенкова

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru