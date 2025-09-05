Клип «Сто сердец» – это история о служебных романах XXI века

По статистике, каждый пятый россиянин встретил свою любовь на работе. Этой теме посвятила новый клип Юлианна Караулова. Сюжет разворачивается в редакции некоего издания. Песню «Сто сердец» написали поэт Михаил Гуцериев и композитор Дарья Кузнецова. Творческий союз двух авторов выпустил множество хитов для таких звёзд, как Ани Лорак, Григорий Лепс и Лёша Свик, Дима Билан, Алсу, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Зара и других. Все песни объединяет тема любви, и новый клип – не исключение.

«Я впервые поработала с Юлианной, очень рада нашему творческому тандему: она не только большой профессионал, но и невероятно отзывчивый артист», – отметила Дарья Кузнецова.

Работу над треком можно сравнить со скрупулёзной огранкой алмаза: стихи, темп, аранжировка шлифовались ровно до того результата, который может претендовать на самую высокую оценку зрителей.

«Сто сердец» – моя первая работа с продюсерским центром Михаила Гуцериева, поэтому, конечно, я немного волнуюсь, – говорит Юлианна Караулова. – Песня и клип потребовали большой вовлечённости, но это точно не зря. Это очень трогательно для меня и команды, это откликается, и это очень хорошая музыка. Надеюсь, что нам удастся достучаться не только до ста сердец, но и до многомиллионной аудитории».

К мастерам, в совершенстве освоившим код создания хита, подключилась и режиссёр Алина Верипя. Одной из её задач было раскрыть артистку в новом амплуа. Поэтому был выбран музыкально-хореографический, артистичный стиль в духе мюзикла.

«Пришла идея приблизиться к эстетике фильмов Уэса Андерсона. Сейчас многим не хватает вот этой лёгкости, особенно взрослым – мы всё усложняем. На этот раз я хочу предложить зрителю расслабиться, выйти за границы привычного мышления. Захотелось создать свой мир и поиграть в него, повеселиться. Такой вот кукольный мирок, где всё классно, всё хорошо. И у нас получилось», – рассказывает о съёмках Алина Верипя.

Так как мюзикл не существует без танцев, пластика играет в клипе не меньшую роль, чем сюжет. Хореографию режиссёр доверила Тимуру Валееву. Танец дополняет все эмоции героев, выразительно двигается в кадре и Юлианна. Ну а любовь проходит сквозной линией клипа. В центре – очаровательная сотрудница в исполнении Юлианны Карауловой и импозантный главный редактор, которого сыграл Дмитрий Лямин.

Поклонники высокой моды отметят дизайнерский вкус создателей музыкального видео. Костюмы артистов стилизованы под культовые модели Gucci, Yves Saint Laurent, GIVENCHY в пору их расцвета. Так как мода циклична, а тренд на кукольную эстетику возвращается, к винтажным образам в клипе точно стоит присмотреться.