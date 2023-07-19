«Когда его терпению настал предел»: группа «Каренина» поймала ветер перемен в новом сингле

Группа «Каренина» появилась в 2022-м году: лидер и вокалист проекта Алексей Полянский, музыканты «Мумий Тролля» Евгений Звидённый и Олег Пунгин и гитарист «Отцов» Сергей Козлов объединились, чтобы создавать осмысленную, глубокую рок-музыку.

Первой совместной работой группы стал сингл «Предел», вышедший 19 июля 2023-го года. Композиция, которая дает силы и вдохновение тем, кто устал мириться, но не был готов бороться. Лидер группы «Каренина» говорит: «Мы хотим, чтобы любой человек мог пропустить через себя наши песни и через мелодию и тексты осознал, что счастье, которое мы ищем всю жизнь, находится внутри каждого из нас».

Стиль музыки можно назвать смесью арт- и поп-рока, музыканты оригинально сочетают классические инструменты с «роковым» звучанием. Песня «Предел» войдет в грядущий альбом группы, в котором участники «Карениной» обещают отразить многогранность человеческой души с её бесконечным поиском и отдать дань богатейшей русской культуре. Новые горизонты открываются за «Пределом»!

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