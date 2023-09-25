О своем опыте профессии актрисы рассказала звезда сериала «Институт благородных девиц» и прима театра Ленком Алиса Сапегина в новом подкасте фонда «Гольфстрим».

В новом подкасте благотворительного фонда «Гольфстрим» - «Сколько можно?» обсудили, как стать актрисой и как помочь ребенку выбрать профессию по душе. Ведущей подскаста, задающей острые вопросы стала Юлия Ганская, программный директор фонда «Гольфстрим», а гостьей – актриса и амбассадор фонда Алиса Сапегина.

Лейтмотивом очередного подкаста «Сколько можно?» стала тема знакомства детей с профессиями на собственном примере актрисы Алисы Сапегиной, в профессиональной копилке которой такие известные киноработы, как «Ёлки-8» (2021), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019), «Ёлки последние» (2018), «Ёлки новые» (2017), «Тайны института благородных девиц» (2013), «Институт благородных девиц» (2010-2011), «Интерны» (2010) и другие.

Подросткам гораздо сложнее выбрать профессию: мало жизненного опыта и знаний о других профессиях.

Алиса рассказала, что в школе у нее была профориентация «нам предлагали бесчисленные тесты, но это было малоэффективно». Решающий шаг в судьбе юной актрисы приняла мама, которая отвела дочку в творческую студию, где и в полной мере раскрылись таланты актрисы.

«Я бы позволила себе дать совет подросткам мечтать и помнить, что тебя радует, запомнить это состояние и следовать ему. Не зря говорится, что если хобби станет работой, тебе никогда не придется ходить на работу», - говорит Алиса Сапегина.

На вопрос ведущей Юлии, какие черты характера позволили вам стать актрисой, Алиса рассказала, что всегда была центром внимания.

«Окружающие люди всегда хотели, как у меня: одежду, хобби, уметь шутить… Люди на меня ориентировались. Еще я пела и танцевала. Эти задатки стали благодатной почвой для начала большой работы над собой на пути становления актрисой», - делится Алиса.

На вопрос ведущей Юлии Ганской «чего было больше трудолюбия или удачи?», не задумываясь ни на секунду Алиса Сапегина отвечает, что не трудолюбия, как это не парадоксально.

«Я всегда думала, что трудолюбия в актерстве больше, но это не про актерскую профессию, хотя и про нее тоже. Трудятся многие, но обладают манящей харизмой и становятся известными единицы. Я поясню, что имею в виду. Разумеется трудолюбие присутствует в актерской профессии, особенно когда ты проводишь много часов на репетиции спектакля или снимаешься в кино, у меня были смены по 48 часов подряд, этого никто не отменяет, но самое главное, - это, пожалуй, доля хулиганства, где надо оставаться ребенком и не надо быть книжным червем. Актер - это работа действенная и это работа над собой, это разрушение собственных страхов и комплексов», - поясняет Алиса.

На вопрос кем хотят быть ваши дети, Алиса рассказала, что её сын сейчас рассматривает несколько профессий: военный, монах, блогер и супергерой. И про каждую профессию она рассказывает ему.

«Я уверена, что наибольшей помощью родителя ребенку по жизни и в плане выбора профессии может стать возможность дать своему чаду ощущение безопасности. Люди стали дольше детьми, мы стали жить больше, появилась возможность менять профессии. Особенно после пандемии полжизни переместились в интернет. Множество профессий стали возможны для каждого. Поэтому я поддерживаю все инициативы моих детей о будущей профессии», - говорит Алиса.

Роль семьи в процессии выбора профессии для ребенка очень важна. Важно показывать, что нужно трудиться и показывать это на собственном примере. После того, как мы научимся принимать себя и свое место в этом мире, мы можем помочь ребенку. Важно получать знания и развивать профессиональные навыки.

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