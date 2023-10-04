Российский исполнитель MIIDAS и музыкальный дуэт Idris & Leos представили совместную работу «Тупая любовь» — лирическую песню, название которой говорит само за себя.

«Тупая любовь» — история о том, что порой мы не ценим того, что имеем, не видим границ и сами разрушаем отношения с любимыми, а после — сожалеем, виним себя и безуспешно ищем в родных глазах огонь былой любви. И всё, что остаётся в нашем сердце — это осколки разбитых чувств и вечная надежда получить еще один шанс, чтобы начать всё сначала…

«Ну, что мы делаем друг с другом,

Ответь мне, родная?

Зачем я делаю вид,

Будто я тебя не знаю?

Я молча пройду мимо,

Встретив тебя в ресторане,

Весь город сжался, чтобы

Нас лицом к лицу поставить…

Я все еще вижу, он в твоих глазах —

Огонь,

И у нас с тобой

Тупая любовь…»

Примечательно, что впервые публика услышала композицию «Тупая любовь» в живом исполнении на презентации дебютного альбома MIIDAS под названием «Нео-Романс», которая состоялась 25 сентября в Театре у Никитских ворот. Зрители и критики по достоинству оценили как новую песню, так и музыкальный альбом в целом, отметив оригинальность композиций и высокий уровень мастерства артиста.

MIIDAS — российский исполнитель, поэт и музыкант греческого происхождения, которого можно по праву назвать основоположником отечественного «нео-романса». Работы MIIDAS гармонично сочетают в себе нежные строки, ритмичный речитатив и современную музыкальную аранжировку с советским колоритом. За плечами талантливого артиста огромное количество песен, написанных для всеми известных артистов, а также десятки собственных треков — «Театр», «Пока ты спишь», «Чудо», «Жди меня», лирическая композиция «Я Вас любил», вдохновленная творчеством великого классика А.С. Пушкина, и песня «Я буду здесь», записанная в коллаборации с JONY.

Idris & Leos — музыкальный дуэт в составе артистов Идриса Махиева и Османа Сусаева, основанный в 2019 году. Многие песни, представленные музыкантами, уже успели попасть в ротацию на радио, а треки «Образ», «Виду не подам», «В последний раз» и совместная с Navai работа «Москва тебя испортила» стали настоящими хитами, которые так полюбились российской молодежи.

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