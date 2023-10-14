Игорь Колобов-Тесля – заместитель директора по организации зрителя и эксплуатации спектаклей Московского Губернского драматического театра, исполнительный директор летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» и Международного большого детского фестиваля (на 2023 г. – прим. ред.).
1. На Вахтанговском фестивале театральных менеджеров подвели итоги образовательной программы. 2023.
Visited 3 times, 3 visit(s) today
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.