Игорь Колобов-Тесля – заместитель директора по организации зрителя и эксплуатации спектаклей Московского Губернского драматического театра, исполнительный директор летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» и Международного большого детского фестиваля (на 2023 г. – прим. ред.).

1. На Вахтанговском фестивале театральных менеджеров подвели итоги образовательной программы. 2023.

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