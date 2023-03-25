Комедийный фильм-ограбление «Миллионер на три дня» представлен в онлайн-кинотеатре KION

Снятый в Великобритании комедийный фильм-ограбление «Миллионер на три дня» стал доступен для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION. Режиссером картины выступил молодой и талантливый Джек Спринг, а главную роль исполнил харизматичный Джеймс Берроуз.

Сюжет строится вокруг нескольких тральщиков — работников рыболовного судна, которые возвращаются в родной город Гримсби после очередного рейса. Привыкшие зарабатывать ловлей рыбы солидные суммы, а затем за считанные дни прожигать все деньги, эти герои — одни из немногих в Гримсби, у кого в жизни все стабильно и хорошо. По крайней мере, так было до момента, пока ребята не узнали, что земля, на которой расположены доки, продана застройщикам. Место порта займут стильные высотки, а тральщики из элиты тихого городка превратятся в безработных. Безусловно, привыкших к достатку и всеобщему уважению героев не устраивает такая перспектива, и они решаются на ограбление века.

Для Джека Спринга «Миллионер на три дня» стал вторым полнометражным фильмом. Первым полным метром в фильмографии режиссера была комедия «Пункт назначения: Дьюсбери», которую Спринг снимал в возрасте 19 лет. Обе картины получили позитивный отклик и заслужили похвалу критиков и зрителей, а «Миллионер на три дня» даже занял пятое место в рейтинге самых популярных проектов на платформе Netflix в Великобритании.

Эта картина — черная комедия и фильм-ограбление в одном флаконе, и ее важная особенность — аутентичность и атмосферность. Колоритный портовый городок Гримсби, в котором разворачивается действие картины, является абсолютно реальным местечком в Северо-восточном Линкольншире. Создателям удалось с ювелирной точностью и фирменным язвительным английским юмором подчеркнуть особенности британской провинции, значительно отличающейся от сытого и фешенебельного Лондона. Фильм наполнен едкими саркастичными шутками и неожиданными поворотами сюжета, которые держат зрителя в напряжении до самого финала.

Главные роли исполнили актеры Колм Мини («Законопослушный гражданин», «Припаркованные», «Пеле: Рождение легенды»), Джонас Армстронг («Робин Гуд», «Грань будущего»), Робби Ги («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Безмолвный свидетель», «Большой Куш»), Джеймс Берроуз («Робин Гуд», «Молокососы», «Это — Англия»).

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