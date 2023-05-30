Комедийный сериал «Иванько» вернётся на ТНТ со вторым сезоном

Этой осенью зрителей телеканала ТНТ ждёт долгожданная премьера: второй сезон комедийного хита «Иванько». Проект компании Good Story Media готовится к возвращению на экраны: съёмки новых эпизодов прошли в 2022 году, а сейчас завершается постпродакшн. В продолжении «терапевтической истории» о жизни трёх подруг авторы обещают ещё больше драмы, юмора и неожиданных поворотов сюжета.

«Иванько» продолжит рассказывать о женской дружбе и одиночестве, о комплексах и навязываемых установках, о том, как перестать быть жертвой и как тяжело выйти из зоны комфорта, о поисках любви, прежде всего, к самому себе. Главных героинь ждут последствия ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Настя (Валентина Мазунина) попытается забыть Леху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком. Валя (Лина Миримская) столкнётся с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи ляжет забота о беременной сестре. А Яся (Виктория Заболотная) после увольнения из школы предпримет попытки обустроиться на новом месте. Подруги отчаянно будут пытаться разобраться с проблемами с высоты своего опыта, но смогут ли они перестать наступать на те же грабли?

К своим ролям вернутся Лина Миримская, Валентина Мазунина, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Антон Шаврин, Анастасия Акатова, Ольга Волкова, Алексей Ведерников, Софья Лебедева и другие. Также к касту второго сезона присоединились Дмитрий Журавлёв («Патриот», «И снова здравствуйте!»), Екатерина Мельник («Физрук», «Молодежка») и Павел Акимкин («Матильда», «Оптимисты: Карибский сезон»).

«Все герои первого сезона прошли определенный путь, поэтому новый сезон о том, как они будут выбираться из ситуаций, в которые сами себя загнали. Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки? Наши герои решают внутренние конфликты, а это сложно, это быстро не решается. Невозможно раз – и начать себя любить с понедельника. Основная тема сезона – тема принятия себя, других и жизненных обстоятельств. Наш сериал называют «психотерапией», потому что он даёт возможность посмотреть на близкие и понятные проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. Такие проблемы не решаются просто, это, скорее, вопросы себе: чего я хочу, что я могу для этого сделать, правильно ли я определяю свои желания, какие у меня отношения с окружающими, как мне мою жизнь выправить так, чтобы меня все устраивало», – рассказывает Ксения Воронина, режиссер, креативный продюсер и сценарист «Иванько».

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