РГДБ представляет детскую программу книжного фестиваля «Красная площадь» — 2023

Российская государственная детская библиотека – куратор секции «Детская и учебная литература» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь» (Москва, Красная площадь). Детская программа, состоящая из 150 событий, будет проходить 2 – 6 июня 2023 года на трех площадках: «Сцена», «Лаборатория #ЗнайЧитай» и «Мастерская».

Так, в частности, «Хулиганские стихи и неправильные сказки» прочитают авторы новой книги Андрей Усачёв и Галина Дядина, а мини-энциклопедию для школьников и родителей, которая будет интересна всем, кто ценит юмор, думает и говорит на русском языке представит ее автор – Маша Трауб. Во время творческой мастерской детских писателей и иллюстраторов «Веришь - не веришь» Ирина Краева, Дмитрий Сиротин, Валентина Дëгтева, Елена Усачева, Ксения Беленкова, Майя Лазаренская, Марина Дороченкова, Саша Ивойлова, Екатерина Варжунтович расскажут о том, как появляются сюжеты и герои книг. Они также поделятся историями о своем детстве, а слушатели попробуют угадать, что из рассказанного правда, а что - фантазии.

В свою очередь популярный книжный блогер Аня Букспейс разберет произведения из школьной программы и составит подборку книг, от которых будет невозможно оторваться. Также состоится презентация книги «Чему я могу научиться у Юрия Гагарина», которую сделает заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов. Народный художник Никас Сафронов и литератор Николай Адамов покажут «ZOO Азбуку». Кроме этого, графические «Истории о Петре I и ближних к нему людях» покажут и расскажут их авторы Михаил Визель и художница Маша Взглядова.

Сотрудники РГДБ представят два новых проекта библиотеки – «Большая экспедиция детского чтения» и «Всероссийский форум иллюстрации». На площадках «Лаборатория #ЗнайЧитай» и «Мастерская» во все дни фестиваля будут проходить мастер-классы, квесты, интерактивные игры. РГДБ также проведет акцию «Подари ребенку книгу!» – сбор книг для детских библиотек в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Подробная программа на сайте фестиваля.

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