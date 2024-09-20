Комедия «Форс в мажоре»: пресс-конференция накануне первого показа

Разговор в формате пинг-понга о премьере, миссии театра и особенностях взаимоотношений мужчин и женщин – 17 сентября в Hotel Continental состоялась встреча журналистов и блогеров с творческой группой спектакля «Форс в мажоре», самой многообещающей комедии года, которая стартует на сцене Театра «Русская песня».

Среди участников были режиссёр Павел Урсул, продюсер Александр Корчинов и исполнители ролей: Георгий Мартиросян, Валерий Николаев, Кирилл Запорожский, Дмитрий Савкин, Иван Кирюхин.

В рамках пресс-ланча, организованного отелем и проектом «Московское чаепитие», состоялся показ одной из сцен и обсуждение спектакля. Собравшимся было интересно, почему постановка получила такое парадоксальное название и почему выбор пал именно на эту пьесу.

«Мне понравился тот факт, что это мужская история, адресованная женщинам. Это не просто «о чём говорят мужчины» — о футболе, о выпивке или ещё о какой-то ерунде. Здесь сюжет построен так, что они говорят только о женщинах, каждый вспоминает свою историю любви, — и это повествование и трагическое, и комическое одновременно, — рассказал Павел Урсул. – Герои попадают в ситуацию форс-мажора. Мы использовали игру слов. Форс – это сила, на сцене – мужики, которые делятся своими проблемами. А мажор – потому что всё заканчивается в мажорном ключе, постановка жизнеутверждающая, солнечная, с энергией форс-мажора».

«В этой пьесе показываются смешные и грустные стороны нашей жизни. Триггером истории послужила ситуация – невеста бросила жениха на венчании. Её нет на сцене, но повествование идёт о ней, – сказал продюсер Александр Корчинов. – И вот в ресторане семь мужчин, каждый из которых имеет свою личную негативную историю, связанную с женщиной. Они рассказывают о наболевшем. Мы пытаемся это исследовать, и всё-таки сделать так, чтобы любовь победила».

Отношение к темам, поднятым на неформальной пресс-конференции, невольно разделило зал на тех, кто считает, что мужчины и женщины способны понимать друг друга, и тех, кто уверен, что гендерное различие делает это невозможным, потому что мужчины и женщины – это люди с разных планет, это яблоки и груши – именно так они символично обозначаются в спектакле.