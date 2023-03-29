Комедия «Мальдивы подождут» выходит в российский прокат

Денис и Ева - счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он - отличный фотограф. В быту все хорошо - ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах - есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение - муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии».

Режиссер Анарио Мамедов:

– В далеком 2008 году вышел фильм «Это развод» с Мэг Райан в главной роли, где жена, уличив мужа в измене, приматывает его скотчем в доме. Идея была воплощена слабо, но фабула показалось интересной. И вот спустя много лет я получил возможность сделать свою историю на схожую тему.

По мне, в сценарии Михаила Погосова гораздо интереснее решена ситуация с воришкой, а затем были придуманы еще и наши чудесные ЧОП «Ромашка», которых изначально не было, но, благодаря прекрасному актерскому составу, все сложилось. Но всё же в основе сюжета лежит эта отчаянно-авантюрно-романтичная попытка жены разными способами удержать мужа. Безусловно, это очень актуально, ведь пять лет для брака – это кризисный возраст и за любовь свою надо бороться. Здесь героиня поступила не традиционно, она решила всколыхнуть лучшие воспоминания и, тем самым, напомнить мужу о том, как здорово у них всё было, частично ощущая вину за то, что не уделяла ему достаточно внимания. По-моему, это получилось. Здесь, конечно, потрясающая энергия Полины Максимовой, харизма Ромы Маякина, чудесная Яна Кошкина, которая абсолютно вписалась в свою роль – всё сложилось. Плюс ещё интригу усиливает история с похищением картины. То есть, получается, здесь не только классический любовный треугольник, но еще и детективная составляющая, с очевидным заделом на вторую часть. А присутствие воришки в доме придало пикантность всему происходящему.

Несмотря на, казалось бы, легкую форму, у фильма есть такой важный посыл, что свои обещания нужно сдерживать, за любовь надо бороться. Мы постарались, чтобы здесь был добавлен особый смысл вещам, в особенности касающимся брака, о котором люди уже и позабыли. Может быть, кого-то это побудит восстановить отношения или, по крайней мере, попытаться их перезагрузить. И если это будет так, то я как режиссер буду счастлив - фильм свою задачу выполнил!





Михаил Погосов, автор сценария, генеральный продюсер:

– В основу сценария фильма «Мальдивы подождут» легла пьеса Аршо Арутюняна «Скотч и виски». История о том, как женщина, столкнувшаяся с невероятным для нее событием – изменой горячо любимого мужа, – готова идти на всё, что угодно, лишь бы сохранить их отношения. Мне показалось, если человек любит и готов дальше любить, то он, конечно, может пойти и на уголовное преступление, и на прощение, и на захват заложника, и на конфронтацию со всем миром и на все то, на что при обычных условиях он бы никогда, ни при каких обстоятельствах не пошёл. Например, женщина может пойти на то, что она сымитирует секс с доставщиком пиццы как из того страшного анекдота. Если человек действительно готов пойти на все, что угодно, то он может стать героем такого кино. Когда я увидел эту пьесу, мне показалось, что идея, заложенная в ней, может перерасти в действительно легкий, прекрасный, очень простой, но с большими смыслами фильм. Фильм о борьбе за любовь, которая выходит на первое место, потому что жить без любви невозможно абсолютно, без нее теряется смысл существования. И это превратилось в кино, которое наполнено очень красивыми людьми, актрисами и актёрами, эмоционально и красиво сделавшими свои роли. Мне кажется, что всё, что закладывалось, все эти смыслы, которые хотелось мне как сценаристу заложить, они были реализованы.

Продюсер Алексей Никифоров:

– В жизни так много неприятных ситуаций и недопонимания. Очень хочется, чтобы все эти проблемы решались с юмором и позитивом. Именно об этом мой первый продюсерский проект. Я рад, что в наш фильм пришли любимые народом артисты и сделали это кино именно таким - легким, непринужденным, позитивным, оптимистичным и очень весенним. Надеюсь, что зрители почувствуют тот драйв и ту атмосферу, которую мы постарались передать.

Генеральный продюсер, Аргишти Алоян:

– Мне всегда хотелось создать фильм легкий, жанровый, но который заставил бы задуматься о важных вещах. Поэтому, когда я только прочитал сценарий «Скотч и Виски», изначально так назывался наш проект, то сразу понял, что это будет отличный фильм, в котором помимо ужасно смешных моментов присутствует очень злободневная тема - отношений между близкими людьми, которые зашли в тупик. Результатом я доволен, потому что исполнителям главных ролей удалось в юмористическом формате донести то, что меня «зацепило» в тексте - настоящую любовь трудности только укрепляют, главное - вовремя понять, что нет ничего важнее близкого человека и, если слушать и слышать друг друга, можно справиться с любой даже самой нерешаемой на первый взгляд задачей. Главное, что спасает нас даже в самые сложные времена - любовь и взаимоуважение.

Фильм выходит в прокат 11 мая.

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