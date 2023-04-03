Комедия о человеческих отношениях «Друг на час» выходит в PREMIER и на ТНТ

С 17 апреля все серии комедии о человеческих отношениях «Друг на час» будут доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER. Также сериал выйдет в эфире телеканала ТНТ. Летом пилотная серия проекта «Друг на час» взяла приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот-2022».

По сюжету, Николай Сергеевич Маякин, долгие годы руководивший отделением педиатрии, выходит на пенсию и попадает в «чудесный мир пенсионеров», в котором можно делать все, что захочется - путешествовать, заниматься любимым хобби, уделять время себе и семье. Но, к сожалению, у Николая Сергеича нет ни сбережений, ни семьи. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь… Довольно быстро вкусив все социальные и общественные «блага» пенсионера, Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене… Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным Лехой, и уже вместе они отправляются во все тяжкие…

В современном мире успешность и индивидуальность превратились почти в религию, времени на построение человеческих отношений практически не остается. И часто даже в самом оживлённом городе мы чувствуем себя одиноко. Эта история о компании друзей, которые предоставляют уникальную услугу, ведь с «Другом на час» можно не только сходить в кино, или посидеть в баре, он поддержит в трудный период, даст нужный совет, зарядит позитивными эмоциями, а в нашем случае кардинально перевернёт жизнь главных героев, заставит их посмотреть на себя со стороны и предложит зрителям сделать то же самое.

Эмиль Никогосян, креативный продюсер и режиссер-постановщик:

– Сначала я узнал про услугу - «друг на час». Я сидел в кафе и стал случайным свидетелем подобной встречи, ну и конечно слегка подслушал разговор. Через какое-то время родился персонаж: развесёлый и жизнерадостный прожигатель жизни, который встречается с одинокими людьми в барах, слушает их истории, ест, пьет за их счёт, и сверху получает еще деньги. Я написал пилот, но истории, как будто чего-то не хватало. Отложил примерно на год. И вот в пандемийное лето, у меня отец выходил на пенсию. Он всю жизнь работал, был очень активен, и с трудом представлял свою жизнь на пенсии. Конечно, всегда можно найти чем заняться, но всё равно есть определённый страх, так как ритм жизни сильно меняется. И вот тут-то всё и сложилось! Так в «Друге на час» появился пенсионер Сергеич. К нему присоединился Леха из первой версии пилота, а дальше история сама себя написала, и вот сейчас мы уже заканчиваем монтаж сезона.

Я отправил сценарий режиссеру Александру Бойкову, он ему очень понравился, и мы совместно сняли сезон. У каждого из нас есть свои сильные стороны. У меня - работа с актерами. Поскольку это мой текст, я чуть лучше остальных понимаю, с какой интонацией и ритмом он должен звучать. С какой скоростью в каждой отдельной сцене. У Саши сильная сторона - это визуальная составляющая. Где-то мы спорили, но слушали и слышали друг друга, на мой взгляд, наш союз дал неплохой результат. Нам лично очень многое сильно нравится!

Актерский состав – нравится на 100%. Это все герои из одной реальности, никто не выбивается. В сценарий много флешбэков, коротких юмористических фантазий. Саша и наш талантливый оператор-постановщик Кирилл Бегишев придумали много крутых переходов и связок между сценами, думаю процентов на 90% нам удалось реализовать задуманное. Хотя нет на 80%. На 75% точно!

Этот сериал определенно стоит посмотреть без рекламы, погрузиться в атмосферу, в нём много классных актерских работ, визуально красивых сцен. Его нужно смотреть так, как мы слушаем музыку: сначала улавливаем ритм, мелодию. Я очень надеюсь, у нас получился сериал, который не подходит для просмотра в фоновом режиме.

Я не ездил на фестиваль «Пилот», показ «Друга на час» проходил 17 июля - в день рождения моей дочки, поэтому выбор был не сложный. Единственное, о чем жалею, не видел реакции зала, о которой мне потом много рассказывали. Были и смех, и слезы, а в финале долгие аплодисменты, опять же это по рассказам тех, кто там был, и я безусловно им верю, даже если мои друзья чуть приукрасили. На самом деле это прекрасно, когда видишь такую живую реакцию зала.

Но к тому моменту, когда «Друг на час» на фестивале «Пилот» получал приз зрительских симпатий, я планировал переснять 50% материала, и не много боялся, что награда слегка нарушит мои планы. Зачем менять то, что получило приз?! Но, в итоге, мы пересняли, задуманное, и стало лучше, безусловно пока субъективно, хотя нет – объективно стало сильно лучше!

«Друг на час» - это светлая добрая, трогательная, а местами сильно смешная история. Надеюсь, зрителю понравится «Друг на час» и после просмотра он еще какое-то время проходит с улыбкой на устах.

Борис Дергачёв, исполнитель главной роли:

– Участвовать в проекте я согласился в том числе из-за людей. Режиссер и шоураннер Эмиль Никогосян, мои партнеры Сергей Каюмович Шакуров и Мариночка Васильева. С таким составом вообще не страшно, и даже плохой сценарий станет хорошим. Но нам со сценарием изначально сильно повезло. В первую очередь, это сериал о том, как люди могут коммуницировать друг с другом. Как общаются внутри семьи, как общаются друзья. Он про понимание друг друга.

Ольга Тумайкина, актриса:

– Я считаю, что проект «Друг на час» - это снайперское попадание в то место, где живет душа. Чтобы каждый вспомнил свою первую влюбленность, свой упущенный шанс, свой первый поцелуй, свой последний поцелуй... Это кино по праву займет свое место на полке, где находятся наши любимые киноленты, такие как «Ирония судьбы» и «Служебный роман».

В проекте снялись такие актеры, как Сергей Шакуров, Борис Дергачев, Евгения Симонова, Марина Васильева, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Егор Корешков, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина и многие другие. Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и ТНТ, продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

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