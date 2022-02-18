Спектакль «Победа. Реквием» представят в Театре Камбуровой

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В преддверии Дня Защитника Отечества, 22 февраля, в Театре музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой покажут музыкальный спектакль по военным песням разных эпох «Победа. Реквием».

театр камбуровой

победа реквием

победа реквием - спектакль

Один из самых пронзительных спектаклей репертуара деликатно и тихо рассказывает о судьбе женщин во время войны. На сцену выходят только женщины — певицы, актрисы, музыканты. Они исполняют довоенные, военные, послевоенные песни — о боях и потерях, о коротких встречах и долгой разлуке, о верности и любви. Популярные мелодии, редкие и почти забытые песни звучат в новых, специально созданных для спектакля аранжировках.

Особым украшением спектакля стали Отрывки из подлинных фронтовых писем тех, кто ушел защищать жен, матерей, сестер, любимых и свою Родину, звучат в записи в исполнении Дмитрия Куличкова.

В спектакле принимает участие художественный руководитель Елена Камбурова, а также ведущие вокалистки театра: Елена Веремеенко, Галина Войниченко, Юлия Зыбцева, Анна Комова, Евгения Курова, Алена Парфенова, Викторая Тихомирова, Анна Леванова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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