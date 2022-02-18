Спектакль «Победа. Реквием» представят в Театре Камбуровой

В преддверии Дня Защитника Отечества, 22 февраля, в Театре музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой покажут музыкальный спектакль по военным песням разных эпох «Победа. Реквием».

Один из самых пронзительных спектаклей репертуара деликатно и тихо рассказывает о судьбе женщин во время войны. На сцену выходят только женщины — певицы, актрисы, музыканты. Они исполняют довоенные, военные, послевоенные песни — о боях и потерях, о коротких встречах и долгой разлуке, о верности и любви. Популярные мелодии, редкие и почти забытые песни звучат в новых, специально созданных для спектакля аранжировках.

Особым украшением спектакля стали Отрывки из подлинных фронтовых писем тех, кто ушел защищать жен, матерей, сестер, любимых и свою Родину, звучат в записи в исполнении Дмитрия Куличкова.

В спектакле принимает участие художественный руководитель Елена Камбурова, а также ведущие вокалистки театра: Елена Веремеенко, Галина Войниченко, Юлия Зыбцева, Анна Комова, Евгения Курова, Алена Парфенова, Викторая Тихомирова, Анна Леванова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.