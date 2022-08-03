Комедию «Танцы на высоте» с Яном Гахармановым, Владимиром Долинским, Юсупом Омаровым и Ольгой Смирновой представят в KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной премьере российской комедии «Танцы на высоте». Главные роли в картине исполнили Ян Гахарманов, Юсуп Омаров, Ольга Смирнова, Владимир Долинский и Семен Фурман. Третий полнометражный фильм Амета Пики будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 11 августа.

Главный герой фильм — Тофик, молодой человек из Дагестана. Он живет в отдаленном горном ауле и время от времени увлекается просмотром выступлений, на которых танцуют тверк. Этот уникальный танец не выходит у Тофика из головы даже тогда, когда в его деревню едет «важный человек из Москвы», и весь аул готовится принимать дорогого гостя.

Любимое хобби не оставляет молодого человека в покое, он подумывает и самостоятельно разучивает основы тверка. Правда, местные обычаи с таким экстравагантным увлечением идут вразрек. Но душа Тофика требует свободы, потому парень после недолгих раздумий решает поехать в столицу России, Москву. Здесь для молодого человека открывается гора возможностей, в том числе и для развития в области танцев, которыми так одержим главный герой.

Это легкая молодежная комедия, в которой недвусмысленно подчеркивается единение самых разных жителей страны. Главное, чтобы их объединяло общее дело, и в случае «Танцев на высоте» это тверк, популярный танцевальный стиль. Авторы обращаются к разнице восприятия культурного менталитета разных народностей, но не сталкивают их лбами, а позволяют раскрыться в их многообразии и различиях. Радушие жителей горного аула выделяется на фоне безраличного отношения жителей Москвы по отношению к вызовам судьбы, которые преодолевает Тофик.

Съемки фильма проходили в Дагестане и Москве в конце 2010-х годов, однако до широкого проката картина добралась только в июне 2022 года. Роли в фильме исполнили Ян Гахарманов («Отель Толедо»), Юсуп Омаров («Горцы от ума»), Ольга Смирнова («Достоевский»), Владимир Долинский («Игра на миллион»), Семен Фурман («Тонкая штучка), Гия Коркоташвили («Янычар»), Микаэль Амирханов («Опережая выстрел»), Бесо Гатаев («Обычная женщина») и другие российские актеры театра и кино.

«Танцы на высоте» — третья полнометражная работа сценариста, режиссера и актера Амета Пики из Дагестана. Среди его работ комедия «Запах вереска» с Марией Баевой и Антоном Лапенко, а также драмеди «Рыжая и снег» с Анной Слынько. Над сценарием фильма работали сам Амет Пики, а Ванати Алиев («Одна за всех», «Поцелуй сквозь стену») и Андрей Галанов («Новогодний переполох», «Спасибо деду за победу»).

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