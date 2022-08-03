ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» покажет новозеландский триллер о неуживчивых родственниках «Воссоединение»

Телеканал хоррор-премьер «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») покажет новозеландский триллер о неуживчивых родственниках «Воссоединение».

Boт ужe нecкoлькo лeт Элли нe oбщaлacь co cвoeй мaтepью. После смерти бабушки и дедушки, беременная главная героиня возвращается в старый семейный дом с покаянием: она планирует провести время со своей замкнутой и одинокой матерью и недееспособным отцом в попытке воссоединить семейные связи. Но внезапно обрушившиеся детские воспоминания превращают её жизнь в сущий ад.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 8 августа в 20:15 на телеканале «Киноужас».

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