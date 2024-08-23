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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Комикс-бой СИАМ выпустил альбом хитов в акустических версиях

editor
By editor
60
сиам

23 августа виртуальный исполнитель СИАМ, персонаж комиксов и автор хитов «Дурак» и «Из-за тебя», представил сборник акустических и альтернативных версий песен под названием «Выдохни». В состав альбома вошли самые популярные треки артиста в новом звучании.

Сборник открывается акустической версией одного из главных хитов СИАМА – «Твой котик». В обновленной вариации песни мощные хард-роковые риффы с фирменной 8bit-обработкой сменяются мягкой мелодией акустической гитары и размеренными гипнотическими ударными, а сильная вокальная подача в стиле поп-панка — мелодичным, протяжным пением с нежными, вкрадчивыми интонациями.

Музыкант включил в альбом ещё 6 акустических песен, а также специальные версии треков «Мама я не курю» и «Все так, как ты хотела». «Мама я не курю» представлена в space-версии с “космическим” звучанием и психоделическими мелодиями, а также в удлиненном, 13-минутном формате. Трек «Все так, как ты хотела», помимо акустической версии, выпущен в вариации chill version с размеренным звучанием и замедленным вокалом.

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