Комикс-бой СИАМ выпустил альбом хитов в акустических версиях

23 августа виртуальный исполнитель СИАМ, персонаж комиксов и автор хитов «Дурак» и «Из-за тебя», представил сборник акустических и альтернативных версий песен под названием «Выдохни». В состав альбома вошли самые популярные треки артиста в новом звучании.

Сборник открывается акустической версией одного из главных хитов СИАМА – «Твой котик». В обновленной вариации песни мощные хард-роковые риффы с фирменной 8bit-обработкой сменяются мягкой мелодией акустической гитары и размеренными гипнотическими ударными, а сильная вокальная подача в стиле поп-панка — мелодичным, протяжным пением с нежными, вкрадчивыми интонациями.

Музыкант включил в альбом ещё 6 акустических песен, а также специальные версии треков «Мама я не курю» и «Все так, как ты хотела». «Мама я не курю» представлена в space-версии с “космическим” звучанием и психоделическими мелодиями, а также в удлиненном, 13-минутном формате. Трек «Все так, как ты хотела», помимо акустической версии, выпущен в вариации chill version с размеренным звучанием и замедленным вокалом.