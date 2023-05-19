Oneiric. Персональная выставка художника Марии Костаревой открывается в галерее ART & BRUT

Oneiric – персональный выставочный проект художника Марии Костаревой в галерее ART & BRUT. При участии медиахудожников random.project300 c видеоинсталляцией The Cashier.

В теории кино термин «онейрик» (имеющий отношение к сновидениям) относится к изображению состояний, подобных сновидению, или к использованию метафоры сна и состояния сна при анализе фильма. Теоретики раннего кино, такие как Риччиотто Канудо и Жан Эпштейн говорили, что фильмы обладают сказочными свойствами. Ролан Барт, французский литературный критик и семиотик, описывал зрителей фильма как тех, кто находится в «параонейрическом» состоянии, чувствующих «сонливость, как будто они только что проснулись», когда фильм заканчивается.

В выставочном проекте Oneiric художник Мария Костарева исследует связь между визуальным образом и состоянием сна. В своих работах она создает образы, похожие на сновидческие. Будто после глубокого сна просыпаешься с ощущением, что смысл увиденного ускользает сквозь пальцы, а только что пережитое чувство не поддается вербальному выражению.

«В кино сцены, маркирующие сновидения, часто обесцвечивают, чтобы выделить из общего визуального ряда. В своих работах из этой серии я тоже отказалась от богатой цветовой палитры, свойственной моей живописи. Обращение к аскетичному почти монохромному колориту позволяет создать ощущение погруженности фигур в глубокое иммерсивное пространство, физические параметры которого остаются нераскрытыми» — рассказывает Мария Костарева.

Во многих работах из серии Oneiric фигурирует образ зеркала или окна как метафоры экрана, где герои картин оказываются по обе его стороны – и внутри и снаружи. Персонажи находятся в пространстве сновидений. Мы ощущаем зыбкую действительность, некоторую беспомощность перед событием, которое сопротивляется любым попыткам его интерпретации и часто сопровождает нас в моменте пробуждения ото сна.

Специально в рамках выставки будет представлена видеоработа The Cashier (Кассир) двух медиахудожников Анны Корниенко и Николая Желудовича из проекта random.project300. Художники работают в области медиаискусства и видеоинсталляций, объединяя старые и новые медиа.

24-часовая видеоинсталляция The Cashier (Кассир) вдохновлена одним из навязчивых сновидений автора. В произведении мы оказываемся в супермаркете, где на ленте перед нами движется бесконечная череда продуктов, которые не принадлежат никому вокруг, но кассир монотонно пробивает товар. Работа разбирает травматический опыт из прошлого и возникающий внутри страх. Страх не о том, чтобы быть кассиром, а, как проводить время, занимаясь тем, что вам неинтересно, так никогда и не проснувшись.

Мария Костарева. Родилась в 1989 году в Тверской области (Россия). С 2007 года живёт и работает в Москве. Закончила МГАХИ им. Сурикова, факультет теории и истории искусств. Училась в НИУ ВШЭ на магистерской программе «Визуальная культура». Персональные выставки проходили в Maybaum Gallery (Сан-Франциско), Curatorial+Co (Сидней), в галерее ART&BRUT и Between Windows (Москва). Участник групповых выставок по всему миру. Принимала участие в Woolwich Contemporary Print Fair (Лондон) и параллельной программе 6 Московской биеннале современного искусства.

ВЫставка работает с 19 мая по 30 июня 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.