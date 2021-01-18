Концерт Игоря Кроля состоится в московском клубе Magnus Locus

Этого артиста давно ждали в Москве – и вот свершилось! 24 января 2021 года в клубе Magnus Locus (Москва, проспект Мира, д. 12, cтр. 9) состоится «живой» концерт Игоря Кроля, на котором прозвучат лучшие и любимые песни артиста. За роялем – Артём Пантелеев.

ИГОРЬ КРОЛЬ – ведущий артист мюзиклов Санкт-Петербурга и Москвы, финалист шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале Россия-1, обладатель I премии международного конкурса «Романсиада-2014» и гран-при конкурса «Весна романса – 2015».

В багаже Игоря главные роли в мюзиклах «Мисс Сайгон», «Граф Монте Кристо», «Джекилл & Хайд», «Канкан», «Бал Вампиров», «Аладдин» (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии), «Иосиф и его удивительный плащ снов» (театр «Карамболь», Санкт-Петербург), «Золушка», «Мастер и Маргарита» (компания Makers Lab, Санкт-Петербург), «КарамазоВЫ» (рок-опера А. Рагулина, Санкт-Петербург-Москва).

Начало в 19:00.

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