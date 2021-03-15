МЕГА Белая Дача встретила весну по-японски

11 мар­та 2021 года в МЕГЕ Белая Дача состо­я­лось одно из самых кра­си­вых и заво­ра­жи­ва­ю­щих собы­тий — встре­ча вес­ны в тра­ди­ци­ях стра­ны вос­хо­дя­ще­го солн­ца. Выступ­ле­ние теат­ра Кабу­ки, чай­ная цере­мо­ния, уни­каль­ная выстав­ка искус­ства ике­ба­на, подар­ки и сюр­при­зы — вме­сте с арти­ста­ми, масте­ра­ми и гостя­ми здесь созда­ли по-насто­я­ще­му весен­нюю атмо­сфе­ру, и чудо слу­чи­лось: 12 мар­та в Хиро­си­ме зацве­ла пер­вая сакура.

«Розо­вый» сезон в Япо­нии состав­ля­ет все­го 7–10 дней и обыч­но начи­на­ет­ся в кон­це мар­та-нача­ле апре­ля. Но в этом году вес­на при­шла рань­ше, а зна­чит, совсем ско­ро рас­цве­тет вся стра­на, а горо­да наде­нут самые изящ­ные наря­ды из лепестков.

В МЕГЕ Белая Дача тоже нача­ли новый сезон с глав­но­го сим­во­ла кра­со­ты — цве­тов. Молл укра­шен не толь­ко ком­по­зи­ци­я­ми, но и уди­ви­тель­ны­ми тво­ре­ни­я­ми луч­ших масте­ров IKEBANA INTERNATIONAL. Каж­дый экс­по­нат этой выстав­ки уни­ка­лен, ведь экс­по­зи­ция была созда­на спе­ци­аль­но для МЕГИ.

Вол­шеб­ства про­шед­ше­му меро­при­я­тию доба­ви­ли арти­сты теат­ра Кабу­ки, кото­рые высту­пи­ли в тра­ди­ци­он­ных костю­мах. Исто­рия жан­ра нача­лась в XVII веке — тогда пред­став­ле­ние скла­ды­ва­лось из номе­ров дра­ма­ти­че­ско­го и тан­це­валь­но­го искус­ства, кото­рые неред­ко были гру­бы­ми и фри­воль­ны­ми. Одна­ко совре­мен­ный кабу­ки — это вопло­ще­ние изя­ще­ства и кра­со­ты песен, тан­цев, музы­ки и театра.

Для созда­ния атмо­сфе­ры собы­тия по-насто­я­ще­му уют­ной, мастер про­вел чай­ную цере­мо­нию в япон­ских тра­ди­ци­ях, рас­ска­зал о сор­тах чая, его исто­рии и зна­че­нии в куль­ту­ре стра­ны. Было инте­рес­но и очень тепло!

Кам­па­ния «Влю­бись в вес­ну» в МЕГЕ Белая Дача про­длит­ся до 21 мар­та — еще есть вре­мя уви­деть цве­точ­ную сказку.

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