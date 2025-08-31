VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Ольга Шлягер вошла в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от Беларуси

ольга шлягер - беларусь
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Ольга Шлягер – генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, чья карьера является ярким примером стремительного профессионального роста от регионального журналиста до руководителя ведущего медиахолдинга страны.

Ее путь начался с получения педагогического образования, однако в 2002 году она поступила в Белорусский университет искусств. Первые шаги в профессии были сделаны в Могилевском центре культуры, где она последовательно занимала должности руководителя отдела, ведущего специалиста и художественного руководителя. Параллельно Ольга Шлягер освоила амплуа телеведущей на региональном канале «Могилев 2».

В 2004 году начался новый, столичный этап биографии. Переехав в Минск, Ольга присоединилась к команде телеканала СТВ в качестве корреспондента и ведущей программы «Минщина». Уже в 2006 году ее талант и профессионализм были отмечены приглашением в Белтелерадиокомпанию на позицию специального корреспондента, где она также вела утреннюю программу «Добрай ранiцы, Беларусь!».

Карьерный рост продолжился в 2007 году назначением на должность исполнительного продюсера телеканала «ЛАД». В сферу ее продюсерской деятельности вошли программы «ЛАДное утро», «Белорусское времечко» и ряд документальных фильмов.

С 2012 по 2013 год Ольга Шлягер занимала пост директора телеканала «Беларусь 2», а с 2014 года – заместителя директора телеканала «Беларусь 1». На этом ответственном участке работы выступила руководителем национального отбора «Евровидение. Беларусь» и продюсером вдохновляющего проекта «Я могу!».

С октября 2016 года она была назначена на должность заместителя генерального продюсера компании «Генеральный продюсерский центр». В этот период под ее руководством и при непосредственном участии как продюсера и соавтора были созданы и вышли в эфир ключевые для белорусского телевидения проекты: «Добрый вечер!», «Добрай ранiцы, Беларусь!», интеллектуальное шоу «Я знаю!», а также популярные телевизионные конкурсы «Фактор.by» и «Фактор.by 60+».

В этом году в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 23 государства, включая страны БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и США. Финал конкурса состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

