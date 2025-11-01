Оплата публикаций

Константин Арсенев представил три песни для проекта «Общий знаменатель»

Общий знаменатель

Navigator Records и Константин Арсеньев при поддержке ПФКИ представляют сразу три новые песни проекта «Общий знаменатель»: «Дочки-матери», «А надо выбраться» и «Играй на гитаре». Каждая из них — это уникальная история о взрослении, борьбе за свои мечты и силе музыки, которая помогает не сдаваться и сохранять внутренний свет.

Проект «Общий знаменатель» — это 12 песен о главном от молодых талантов России. Это не просто альбом, это голос нового поколения, которое выбирает любовь, искренность и взаимопонимание как основу для настоящего диалога и единства. В каждом треке история, которая объединяет и вдохновляет.

Кроме того, выпущен клип на песню «Наивно любить», который погружает в атмосферу нежности и искренних эмоций. Пять уникальных историй объединяются в одну, а визуальное оформление и атмосферное исполнение дополняют композицию глубоким философским смыслом.

Создано при поддержке ПФКИ.

