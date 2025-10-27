Константин Арсенев стал автором песен для проекта «Голоса нашего детства»

Поэт-песенник, лауреат премий «Песня года» и «Золотой граммофон», Константин Арсенев и детский хор Попова при поддержке ПФКИ представили 6 детских песен для проекта «Голоса нашего детства».

Мелодии из альбома «Голоса нашего детства» создают атмосферу радости и вдохновения для детей и родителей, а также дарят возможность петь вместе. Альбом включает 16 треков, специально написанных для юных слушателей.

В песне «Про трусиху-страусиху» звучит важное послание о необходимости верить в себя и не бояться. Песня «Мамы могут всё» — настоящая ода безграничной любви и поддержке самых лучших мам на свете. «Самолёт желаний» вдохновляет силой мечты и полетом фантазии. «Дети понимают зверей» рассказывает о дружбе и и взаимопонимании с окружающим миром. Песня «Мячик счастья» рассматривает цену истинного счастья и внутреннее состояние человека. Завершает этот музыкальный ряд песня «До ре ми», которая предлагает волшебное музыкальное путешествие, которое пробуждает творческое начало.

«Я помню, как песни влияли на меня в детстве, как они меняли и раскрашивали мою жизнь, как, напевая их, я становился мной. И большинство этих песен я слышал в исполнении хора Попова. На мой субъективный взгляд, традиция таких песен пресеклась — песен, которые уважают тебя и общаются с тобой, как лучшие друзья. И мысль попытаться достроить, продлить эту смысловую и энергетическую линию до наших дней крутилась у меня уже давно. Ведь и время поменялось, и философия — а вечные ценности, которые мы объясняем нашим детям, остались те же», — говорит Константин Арсенев о проекте.

Константин Арсенев — автор таких хитов, как «Школьная пора», «Шёлковое сердце», «Крыса – ревность», «Марджанджа», «Женское счастье», «Дальнобойщик», «Снегири — не гири», «Незаконченный роман», «Сто процентов любви» и других.