В Джакарте объявлен короткий список Литературной премии БРИКС

джакарта - литературная премия брикс
Фото: пресс-служба Литературной премии БРИКС

В Центре документации литературы имени Х.Б. Яссина (Джакарта, комплекс TIM) состоялась пресс-конференция, посвящённая объявлению короткого списка Литературной премии БРИКС.

В пресс-конференции приняли участие:

  • Састри Бакри, национальный координатор Литературной сети БРИКС в Индонезии;
  • Вадим Терёхин, поэт, общественный деятель, генеральный координатор Ассоциации писателей БРИКС, сопредседатель BRICS Literature Network (Россия);
  • д-р Ганджар Харимансях, секретарь Агентства по развитию и поддержке языка (BPPB);
  • Мухаммад Шадик Пасадигое, член Палаты представителей Республики Индонезия (DPR-RI);
  • Никита Шиликов, директор Русского Дома в Индонезии;
  • Николай Перминов, третий секретарь Посольства Российской Федерации в Индонезии.

Открывая мероприятие, Састри Бакри подчеркнула:

«Мы очень рады объявить шорт-лист Литературной премии БРИКС 2025 года в Индонезии. Эта премия не только отмечает выдающиеся литературные произведения стран БРИКС, но и способствует культурному обмену и сотрудничеству между государствами. В особенности для Индонезии это шанс стать ближе к мировому сообществу и представить наше богатое культурное наследие международной аудитории».

Литературная премия БРИКС — новая международная награда, учреждённая в ноябре 2024 года на форуме БРИКС «Традиционные ценности». Премия поддерживает современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов БРИКС, и способствует развитию переводов и изданию литературы на языках стран-участниц объединения.

Жюри премии состоит из экспертов в области литературы и науки каждой страны-участницы. Номинанты выдвигаются членами жюри или их уполномоченными представителями. Отбор лауреата проходит в три этапа: длинный список был объявлен месяц назад на форуме в Бразилиа; имя победителя станет известно 27 ноября в Хабаровске (Россия).

Высокую значимость премии для межгосударственных отношений отметили российские представители премии:

Сергей Степашин, Президент Российского книжного союза, член Оргкомитета премии от России:

«Литературная премия БРИКС нацелена на развитие межкультурного диалога и распространение традиционных ценностей через художественное слово. Победители короткого списка — это авторы, представляющие широкую палитру культур и взглядов стран БРИКС. Население наших государств — это более трёх миллиардов человек, и премия даёт писателям уникальную возможность донести свои идеи до огромной аудитории. Литература — важнейший инструмент взаимопонимания. Через произведения мы разрушаем предрассудки, формируем эмпатию и углубляем связи между нашими народами. Убеждён, что Литературная премия БРИКС — это важнейший шаг на пути к формированию доверия, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества».

Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной Думы РФ, глава Секретариата премии:

«Премия — прекрасный инструмент для стимулирования переводов и книгоиздания. Нам в БРИКС важно лучше узнать друг друга через литературу. Но сверхзадача премии — выявить общие ценности, которые нас объединяют. Именно писатели формулируют то, во что мы верим, на что надеемся и о чём мечтаем. Наша экспертная группа недавно представила в Бразильском конгрессе список общих ценностей народов стран БРИКС. Понимание общей нравственной платформы поможет успешнее развивать сотрудничество не только в культуре, но и в экономике и политике».

Александр Островерх-Кванчиани, директор Евразийского Книжного Агентства — официального агентства премии:

«Литературная премия БРИКС — это возможность для писателей вступить в диалог с читателями всего мира, познакомить их с культурой своей страны и обрести новое признание. Агентство берёт на себя задачу перевода и издания произведений финалистов и номинантов премии. Мы не только открываем новые имена, достойные мировой аудитории, но и обеспечиваем продвижение авторов внутри пространства БРИКС и в странах, готовых разделять наши ценности».

В короткий список премии 2025 года вошли 10 авторов — представителей стран БРИКС. Список победителей объявил на мероприятии Вадим Терехин:

  • Бразилия: Ана Мария Гонсалвес (Ana Maria Gonçalves);
  • Россия: Алексей Варламов;
  • Индия: Сону Сайни (Sonu Saini);
  • Китай: Ма Боюн (Ma Boyong/马伯庸);
  • ЮАР: Нтабисенг ДжахРоуз Джафта (Nthabiseng JahRose Jafta);
  • ОАЭ: Рим Аль Камали (Reem Al Kamali);
  • Эфиопия: Абере Адаму (Abere Adamu);
  • Иран: Мансур Алиморади (Mansour Alimoradi);
  • Индонезия: Денни ДжА (Denny JA);
  • Египет: Салва Бакр (Salwa Bakr).
