Тина Канделаки рассказала в «Шоу Воли» на ТНТ о своих правилах ведения бизнеса

Впервые в гостях у Павла Воли Тина Канделаки — директор канала ТНТ, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и управляющий директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», а также владелица нескольких успешных бизнес-проектов. Сегодня Тина занимается брендом косметики ANSALIGY, спа-салоном «Коперник» и новым ресторанным запуском.

Тина ответила на волнующий миллионы женщин вопрос о том, как не потеряться в мире бизнеса:

«В России никогда не было проблем с работающими женщинами. У нас женщины всегда были на передовых позициях — возглавляли министерства, шли в космос, спасали жизни в медицине. Женщины в России традиционно совмещали карьеру, семью и материнство, и сегодня это по-прежнему возможно — просто мир стал цифровым, и возможностей стало ещё больше».

Канделаки рассказала историю о том, как она заинтересовалась индустрией красоты. Все началось с личного интереса:

«Я работала на СТС, была тогда начинающей ведущей. В один момент я поняла, что мне надо ходить к косметологу, потому что мне каждый день наносят кучу грима. А зарплата была маленькой! И я попросила доплачивать мне за косметику. Вот так я пришла в бьюти-мир».

Сейчас Тина занимается новым проектом в Нижнем Новгороде:

«В ресторанном бизнесе я больше 15 лет, но из бизнеса, связанного с рестораном «Тинатин», я вышла, и буду заниматься новым проектом — рестораном на Волге. Я буду отвечать за все, начиная от убранства и заканчивая тарелочками. Я очень люблю посуду! Для меня очень важно, как оформлена еда».