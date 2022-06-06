Концерт «Евгений Евтушенко о мире, войне и любви» на Красной площади

3 июня в рамках международного книжного фестиваля «Красная площадь» прошел концерт «Евгений Евтушенко о мире, войне и любви», организованный АНО ВО «Институт современного искусства» в рамках реализации грантов Президентского фонда культурных инициатив. На праздновании 90-летия со дня рождения поэта присутствовала вдова Мария Владимировна Евтушенко (Новикова).

Во время концерта прозвучало множество известных произведений поэта, в том числе «Большая Россия», «Итальянские слёзы», «СССР-ФРГ». Специально к юбилею поэта некоторые стихи были положены на музыку композитором Лорой Квинт, заслуженным деятелем искусства РФ.

В концерте приняли участие звезды театра, кино, эстрады, разделяющие ценности Евгения Евтушенко и продолжающие транслировать их сегодня: народные артисты России Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, Валерий Шейман и Наталья Баннова; заслуженные артисты России Сергей Маховиков, Ольга Кормухина, Нина Шацкая, Леонид Серебрянников и Алексей Веселкин; лауреаты Международных конкурсов Ксения Дежнева и вокальный коллектив «Классика жанра», Сергей Волчков, Евгений Кунгуров; актеры московских театров Дарья Белоусова, Евгений Павлов, Елена Соколова, Елизавета Тернявская, Евгений Валц и Православный хор инженерных войск ВС РФ «За веру и отечество». Режиссером мероприятия выступил продюсер Сергей Винников, профессор Института современного искусства.

К празднованию юбилея великого поэта, который сумел показать важное место русской литературы в истории своей страны, присоединились сотни неравнодушных людей.

«Уже за фразу «Поэт в России больше, чем поэт» мы должны Евтушенко низко поклониться Евгению Александровичу», — отметил во время беседы с журналистами депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрий Певцов.

Фото – Максим КОНЯЕВ, предоставлены АНО ВО «Институт современного искусства»

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