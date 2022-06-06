В Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»

Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», подхватывающий эстафету красочных фестивальных программ Москвы, пройдет с 9 по 13 июня на 61 локации в центре, округах и парках. Гости смогут заглянуть вглубь истории, познакомиться поближе с бытом ушедших эпох и узнать, как жили, трудились и проводили досуг в прошлом.

В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» проходит под девизом «Двадцать веков побед России». С 9 по 13 июня на 61-й одной площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится наша страна. 24 локации ждут гостей в центре, увлекательные программы пройдут на 19 традиционных фестивальных площадках и в 18 парках столицы. В фестивале примут участие более 1000 реконструкторов со всей России.

Гуляя по Покровскому бульвару, вспоминаем эпоху князя Александра Невского, когда с Востока за каждым шагом русских княжеств следили ордынцы, а на Западе в обмен на свою помощь предлагали сменить веру. На площадке гостей ждут солеварня и оружейная мастерская, выступления жонглеров и рыцарский турнир, двор инженеров и походная кухня. Здесь можно побывать на уроках военного мастерства и узнать, как плетется кольчуга. Опытные реконструкторы продемонстрируют, как можно вырубить лодку, поработать в кузнеце, сделать украшения из стекла, а еще пригласят на занятия по древнерусской письменности.

Страстной бульвар рассказывает о героическом освобождении Москвы в начале XVII века от польской интервенции. Посетители могут побывать в лагере поляков и понаблюдать за тем, как солдаты готовятся в предстоящей битве, приводят в порядок оружие и доспехи, делают покупки у маркитантов и выменивают недостающую амуницию. Есть на площадке и фотозона в виде «офицерской палатки», где все желающие могут сфотографироваться в обстановке XVII века. В лагере ополчения Дмитрия Пожарского гости узнают, как готовятся к освобождению Москвы от захватчиков пикинёры и стрельцы, а в ремесленной слободе понаблюдают за работой плотника и кузнеца.

На Пушкинской площади мы попадаем во времена Петра I. Здесь можно увидеть, как обучались потешные полки, побывать в навигацкой школе, изучить правила этикета, заглянуть на Петровские ассамблеи, где каждый желающий сможет познакомиться с танцами того времени и рассмотреть аутентичные наряды.

Много интересного о победе русского оружия в войне 1812 года узнают гости Тверского бульвара. Здесь будут представлены лагерь французов, бивак старой гвардии, артиллерийское депо и обоз маркитантов, а походный лагерь русской армии объединит школу полководца, палаточный лагерь и школу рекрутов. Кроме реконструкции посетили смогут побывать на первом балу Наташи Ростовой: иммерсивный литературно-музыкальный спектакль представит эту сцену из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», а тех, кто хочет научиться танцевать, ждет мастер-класс исторического бального танца. На этой же площадке можно позаниматься живописью и поучиться играть в крокет и серсо – популярные игры начала XIX века.

Гости Никитского бульвара увидят самые яркие страницы первой обороны Севастополя 1854 – 1855 годов, которая длилась 349 дней: гарнизон города, около 7 тысяч человек, противостоял англо-французскому десанту численностью 60 тысяч человек. На локации можно рассмотреть лагеря русской, английской и французской армии, заглянуть в свечную мастерскую, пекарню и типографию, а также узнать интересные факты о фотографиях того времени.

Рассмотреть танк и броневик времен Первой мировой войны смогут гости фестивальной площадки на Чистопрудном бульваре. Здесь же можно узнать, что изучали на занятиях в школе молодого бойца, как работали врачи Красного креста и чем занимались работники полковой канцелярии. Особую атмосферу на бульваре создадут духовые оркестры, которые исполнят популярные во время Первой мировой войны произведения.

Площадка на Гоголевском бульваре расскажет о героической Битве за Москву. Более 100 реконструкторов воссоздадут картины того времени: запись добровольцев на фронт, работа полевой почты, действия противовоздушной обороны. Посетители узнают, какую роль в годы войны играла семафорная азбука и смогут разобраться в том, что такое настоящий морской узел. Особую атмосферу того времени поможет создать танцевальный мастер-класс, где можно разучить популярные в те годы танцы. А еще здесь предложат рассмотреть узел связи, оружие, военную технику и обмундирование и пройти курс молодого бойца.

На традиционных фестивальных площадках гости попадут во времена походов Владимира Красно Солнышко и путешествий Афанасия Никитина, вспомнят героев русских былин и уральских легенд, а локации в парках расскажут о русских путешественниках и первопроходцах, подвигах воздушно-десантных войск во время Великой Отечественной войны, работе милиции в годы СССР и многом другом.

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