Международный фестиваль «Снег и лед в Москве» проходит в Парке Горького

В Парке Горького, на Пушкинской набережной, проходит Международный фестиваль «Снег и лед в Москве». В нем принимают участие профессиональные скульпторы из разных стран мира и более 20 городов России. Вместе они создают большой парк с ледяными скульптурами, снежными фигурами и гигантскими 6-метровыми снеговиками, представляющими разные страны и традиции народов мира.

Всего за время фестиваля появятся 50 скульптур изо льда и снега, а за их созданием можно наблюдать в режиме реального времени. В фестивале участвуют профессиональные скульпторы из России, Финляндии, Италии, Узбекистана, Беларуси и ДНР. Российскую команду представляют 23 города: Москва, Алексин, Пермь, Нижний Тагил, Александров, Химки, Каргополь, Санкт-Петербург, Ижевск, Сургут, Королев, Тольятти, Вологда, Барнаул, Сочи, Петрозаводск, Якутск, Салехард, Хабаровск, Рязань, Йошкар-Ола, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Также на фестивале открыта выставка телеканала Disney, на которой представлено 6 ледяных фигур из популярных мультфильмов: «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и друзья», «Гравити Фолз» и др. Каждый день гостей ждут бесплатные мастер-классы по снежной скульптуре, во время которых профессионалы помогают гостям с помощью специального инструмента вырезать различные фигуры.

Событие посетят актеры, блогеры, артисты, музыканты и писатели. Вместе с мастерами они создадут аллею из 16 «звездных» снеговиков. Каждый день проходит театрально-музыкальная программа, а 23 февраля всех ждет специальная программа с интерактивными спектаклями, яркими костюмами, необычными героями, которую представят профессиональные актеры из 9 театров: «Высокие братья», «ДаМы», «Занавес», «Ликк», «Черный квадрат», «Чудаки», Kanikuly, Pulsar, Sosferas.

Вход на фестиваль бесплатный и свободный. Площадка работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Подробная информация о фестивале и его программа доступны на сайте. Так как фестиваль проходит на открытом воздухе, QR-код на входе не понадобится, но всех гостей просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах скопления людей.

Площадка фестиваля работает до 28 февраля. Еще есть время посетить интересное мероприятие.

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