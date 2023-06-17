Музей криптографии представляет интерактивную выставку-аттракцион для детей и их родителей «Мне нужно тебе кое-что сказать»

Музей криптографии представляет интерактивную выставку-аттракцион для детей 7-10 лет и их родителей «Мне нужно тебе кое-что сказать», посвященную коммуникации и ее различным формам.

Общение — важное умение людей, животных, растений и других живых существ обмениваться информацией и взаимодействовать. Даже с неживыми машинами человек нашел способ общаться, создав язык программирования. На выставке «Мне нужно тебе кое-что сказать», которая откроется в Музее криптографии 17 июня, посетители подумают, можно ли помочь договориться человеку и инопланетянину, узнают, как позвать кота на разных языках, увидят, как собаки помогают людям благодаря своей способности хорошо различать запахи. А ещё передадут и получат сообщения, используя пневмопочту и солнечный телеграф, зашифруют свои письма и найдут секретные послания, написанные невидимыми чернилами.

«Без общения невозможно представить жизнь отдельных людей и сообществ, в которые они объединяются, чтобы дружить, любить, делать что-то важное и интересное. Человек совершенствует навыки общения на протяжении всей жизни: учится складывать слова в предложения, управлять громкостью своего голоса, говорить и писать на иностранных языках, быть вежливым. Однако редко кто задумывается, кроме ученых, пожалуй, как именно устроено общение и из чего оно состоит», — Ирина Ходырева, куратор выставки.

Среди главных аттракционов выставки — «Скульптмашина» художника и создателя управляемых скульптур Романа Сакина, аналоговый вариант нейросети, которой можно будет передать написанный на бумажке заказ на какую-нибудь скульптуру и получить миниатюру, сделанную из пластилина. В первый месяц работы выставки, с 17 июня по 9 июля, гостей будет встречать Карусель Заря — самая настоящая карусель с музыкой, которую смогут раскручивать сами посетители. Она уже побывала на фестивалях «Бессонница» и Burning Man, и теперь приедет в Музей криптографии, чтобы помогать посетителям выставки взаимодействовать друг с другом.

Выставку будет сопровождать публичная программа, включающая цикл занятий, посвященных различным видам и способам коммуникации. Часть из них проведут исследователи Музея криптографии: Александр Дюльденко — мастер-классы «Изобретаем телефон» и «Индейцы-шифровальщики», Егор Ефремов — лабораторию «От телеграфа — к интернету: как передать текст, звук и изображение», Анастасия Ашаева — мастер-класс и экскурсию, участники которых узнают, кто такие дешифровщики, и какими методами они пользовались в разные века. Кроме того, в программе: мастер-класс по чтению рельефно-точечного тактильного шрифта «Кто такой Брайль» и практикум по русскому жестовому языку «Привет! Меня зовут...».

Для тех, кто хочет научиться понимать своих четвероногих друзей, кинолог Ольга Миронова и лабрадор Джей проведут мастер-класс «Межвидовая коммуникация: как общаются люди и собаки». А те, кто хочет узнать, как работает радиосвязь, а еще попробовать себя в роли связиста, смогут отправиться на мастер-класс радиолюбителя Дениса Совкова.

В августе, как раз перед началом нового учебного года, в Музее криптографии пройдет благотворительный маркет «Фонарь» и серия мастер-классов с экспертами образовательной онлайн-платформы Учи.ру по теме: «Языки коммуникации в школе: как вспомнить английский язык и математику, а также удивить знанием программирования на Python».

Также во время работы выставки пройдут мастер-классы для детей и подростков с особенностями интеллектуального развития и занятия с глухим педагогом на жестовом языке

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