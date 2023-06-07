Юрий Башмет, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков и другие звезды выступят в прямой трансляции из Плёса, на сцене уникального представления «Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции».

17 июня в 21.00 телеканал «Россия» в прямой трансляции покажет «Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции». На открытой сцене с видом на Волгу выступят выдающиеся российские артисты разных жанров, известные во всем мире – оперные исполнители, эстрадные певцы, актеры театра и кино: Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Александр Петров, Светлана Захарова, Вадим Репин, Ирина Пегова, Иван Бессонов, Сергей Шакуров, Станислав Любшин, Роберт Юлдашев и Пелагея. Концерт пройдет в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Хора Сретенского монастыря. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Организаторы гала-концерта звёзд российской сцены – фонд «Дачный фестиваль имени Шаляпина», ООО «Гранд Мюзик Тур», Совет и Администрация Плёсского городского поселения.

Уникальный концерт состоится в одном из красивейших мест Плёса - на Соборной горе, откуда как на ладони виден весь город, расположившийся на берегу самой большой и полноводной реки Европы. В таких городах, вдали от блеска столиц, на протяжении столетий рождались великие артисты и гениальные произведения, которым предстояло прославить русскую провинцию и отозваться в сердцах современников и потомков – и в России, и далеко за ее пределами.

Неслучайно именно эти края облюбовал в свое время легендарный русский оперный исполнитель Федор Шаляпин, которому посвящен Дачный фестиваль в Плёсе. В 2023 году, когда широко отмечается 150-летие великого русского баса, звезды оперы, балета, классической музыки и кино, а также ведущие хоровые и музыкальные коллективы страны объединятся для небывалого гала-концерта, который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уникальные сценические конструкции разработаны с учетом специфики местности и ставят концерт в один ряд с такими грандиозными работами телеканала «Россия», как Концерт Победы на Мамаевом Кургане, концерт в Зарядье «22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА... Реквием Роберта Рождественского», «Ленинградская симфония на берегу Невы», трансляция с Байконура концерта-мистерии «ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС» и других грандиозных знаковых проектов.

На восстановленной исторической Торговой площади Плёса будут установлены экраны с прямой трансляцией концерта, чтобы все гости и жители города могли следить за ходом мероприятия в режиме реального времени. Вход на Торговую площадь будет свободным.

Зрители всей страны смогут увидеть грандиозный концерт в прямой трансляции, которая состоится на телеканале «Россия» и онлайн-платформе СМОТРИМ 17 июня в 21.00.

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