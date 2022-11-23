«Корейские краски московской осени» открылись в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова

21 ноября в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультете) МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось открытие фестиваля «Корейские краски московской осени», посвященного культурным связям между Россией и Республикой Корея, а также культуре Кореи.

В мероприятии приняли участие: специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, научный руководитель факультета профессор Швыдкой Михаил Ефимович; проректор – начальник управления международных отношений, профессор Мазей Юрий Александрович; полномочный министр посольства Республики Корея в Российской Федерации господин Ри Дон Ил; директор Московского офиса Корейского фонда господин Лим Чол У; заместитель директора Московского представительства Национальной организации туризма Кореи госпожа Ли Ын Янг; Президент LG Electronics в России и СНГ господин Рл Ëнг Нам; председатель совета Общероссийского объединения корейцев Ким Моисей Ирбемович; посол Российской Федерации в Республике Корея и во Вьетнаме (в отставке) Внуков Константин Васильевич; посол Российской Федерации в Малайзии, генеральный консул России в Пусане (в отставке) Ермолов Валерий Николаевич.

Почётных гостей праздника встречали студенты факультета в национальных традиционных корейских костюмах ханбоках.

В приветственном слове декан факультета, профессор Е.В. Халипова выразила уверенность, что культура всегда способствует объединению народов. «Изучение культуры и традиций других стран, в частности, азиатского региона и стран Дальнего Востока (Китая, Кореи, Японии) очень важно для профессиональной подготовки студентов факультета – будущих продюсеров, менеджеров в культуре, спорте, музейном и галерейном деле. Культура всегда сближала народы и помогала вести диалог между ними», – отметила Е.В. Халипова. Декан поблагодарила гостей праздника за участие в торжественном мероприятии и представила ведущего церемонии открытия – студента факультета Николая Крючкова, который предстал перед гостями в ханбоке.

Научный руководитель факультета, профессор М.Е. Швыдкой отметил, что культурные отношения наших стран «давние, глубокие, сердечные, невзирая на обстоятельства». Он сообщил, что на факультете уделяется большое внимание азиатскому региону. В целом, интерес в России к культуре Кореи очень высок: корейская музыка, кинематограф, косметика – всё интересно.

Проректор МГУ, профессор Ю.А. Мазей от имени ректора университета, академика В.А. Садовничего приветствовал участников мероприятия. Он отметил, что открытие фестиваля уже носит традиционный формат. «Этот фестиваль станет важным событием не только в студенческой жизни факультета, но и всего Московского университета, – сказал Ю.А. Мазей. – Желаю продолжать традицию ознакомления с культурным наследием наших стран».

Полномочный министр посольства Республики Корея в Российской Федерации господин Ри Дон Ил отметил особую значимость события в одном из лучших вузов страны: «На протяжении многих лет путём обменов развиваются культурные отношения наших стран. Такие мероприятия как этот фестиваль помогают студентам лучше понять культуру Кореи».

Председатель совета Общероссийского объединения корейцев Ким Моисей Ирбемович подчеркнул, что «мир испытывает турбулентность, а мы движемся вперёд». Моисей Ирбемович вручил декану факультета Е.В. Халиповой книгу «Кто такие российские корейцы».

Посол Российской Федерации в Республике Корея и во Вьетнаме (в отставке) Внуков Константин Васильевич отметил, что для него большое счастье принимать участие в таком светлом мероприятии. «Проведя многие годы службы в Корее, я влюбился в эту страну, а особенно в корейский народ», – признался Константин Васильевич.

В рамках церемонии открытия выставки был дан старт конкурсу видеороликов, посвященному корейской культуре и местам, связанным с корейской культурой в Москве. Компетентное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, выберет самые яркие и оригинальные работы, авторов которых ждут интересные призы.

Перед гостями фестиваля выступили с музыкальными и танцевальными номерами студенты факультета и профессиональные артисты. Танцевальные номера студенты исполняли в национальных традиционных корейских костюмах. В тёплой атмосфере встречи запоминающимся стало выступление Станислава Ли – солиста оперной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Он исполнил два произведения: корейскую народную песню «Ариран» и одну из самых известных в мире русских песен – «Подмосковные вечера».

За минувшие 30 лет наши страны сумели накопить богатый опыт успешного сотрудничества в области образования и культуры. Факультет является активным участником двустороннего культурного сотрудничества. В программу обучения студентов Высшей школы с 2014 года входят учебные дисциплины «Искусство Кореи», «Культура и традиции Кореи» и факультатив по корейскому языку; читаются курсы по искусству Китая, Индии, Японии и стран мусульманского востока.

В 2018 году на базе факультета был основан Научно-образовательный Корейский Центр. Его задача – преподать студентам знания и навыки корейского языка, познакомить с культурой, историей, экономикой, традициями и реалиями современного корейского общества. На протяжении пяти лет существования Центр провёл ряд мероприятий, посвященных искусству и культуре Страны утренней свежести. В их числе – лекции по истории Кореи, заседания киноклуба и мастер-классы по корейской каллиграфии. Студенты факультета принимают участие в акциях и событиях, связанных с культурой Республики Корея.

В декабре 2021 года декан факультета профессор Е.В. Халипова в онлайн-формате приняла участие в «Корейско-Российском форуме культурного обмена», организованного в целях обобщения опыта и результатов взаимодействия двух стран в области культуры и искусства за 30 лет дипломатических отношений между Кореей и Россией, поиска перспектив и активизации культурного обмена. Основная тема форума: «Новая волна корейско-российской культуры и перспективы культурного обмена». На повестку дня были вынесены вопросы: художественное видение новой эры и поиск путей развития культурных обменов между двумя странами, анализ корейско-российских культурных тенденций в постпандемический период, перспективы развития культурного взаимообмена между двумя странами в дистанционном режиме. Профессор Е.В. Халипова выступила с докладом на тему «Изменение потребления культурного контента в эпоху пандемии».

Весной 2021 года в дополнение к проекту «Культурные символы Кореи» был проведён онлайн-фестиваль «Девять мостов культуры», осветивший литературу и живопись, хореографию, музыку и театр, кинематограф и молодёжную культуру, спорт и культурное наследие ЮНЕСКО, национальную кухню, одежду и традиции.

Стоит отметить акцию студентов в феврале 2018 года перед Главным зданием МГУ в поддержку российских спортсменов, принимающих участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, в которых принимал участие и магистрант нашего факультета, фигурист Владимир Морозов, получивший серебро в командном выступлении.

В декабре 2018 года факультет организовал выставку «Путешествие в страну утренней свежести». На этапе подготовки экспозиции были отобраны более 100 фотографий с изображениями городов Кореи, осенней природы, костюмов, архитектуры и праздников. В ходе совместной работы с Научной библиотекой Шуваловского учебного корпуса было составлено книжное наполнение выставки, состоящее из более 100 экземпляров художественной, детской, научно-образовательной литературы и печатной продукции. В экспозиции также были представлены корейские национальные музыкальные инструменты, настольные игры, национальные костюмы, познавательные материалы о культуре еды в Корее, а также винтажные фотографии, театральные маски, посуда и сувениры.

Оставаясь вне политики, культура играет роль моста между странами и народами, способствует развитию этих стран.

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