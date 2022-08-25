Тачки, деньги и стволы: «Неубиваемый» выходит в прокат

Остросюжетный боевик о том, как сложно сбежать от Винни Джонса, если он этого не хочет, в прокате с 25 августа. Дистрибьютор — «Кинологистика».

Удачливый и шальной Вор совершает дерзкое, рискованное и, возможно, самое крутое ограбление в своей карьере – крадет деньги безумного наркобарона-садиста Темпла. И все бы ничего, но уходя от преследователей с набитой наличными сумкой Вор обнаруживает в своей машине беременную жену Темпла Мию. Девушка решила использовать Вора как свой единственный шанс сбежать от сумасшедшего мужа. Что выберет Вор – залечь на дно с большим кушем или помочь Мие? В любом случае, ему предстоит головокружительная погоня: Темпл не готов расстаться ни с женой, ни с деньгами, и бросает все свои силы на преследование наглого похитителя. Правая рука барона, профессиональный киллер Француз – главный, кого Вору стоит опасаться, но далеко не единственный, и герою придется выдержать серьезное испытание на прочность.

Для режиссера фильма Джеймса Клэйтона это дебютная работа, но он опытный продюсер остросюжетного кино, а также зритель может узнать его по ролям в культовых сериалах «Сверхъестественное», «Сотня», «Грань». Сыграл он и в «Неубиваемом», максимально точно воплотив собственное видение Вора. Роль же злодея-наркобарона исполнил всем известный Винни Джонс, фильмография которого насчитывает более 150 фильмов, в том числе «Костолом», «План побега», «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Евротур». Также Джонс известен своим шоу «Винни Джонс: Реально о России», где он примеряет на себя разные необычные профессии.

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