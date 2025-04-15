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«Королева рынка»: группировка «Ленинград» представила сатирический гимн эпохи тотальной коммерции

editor
By editor
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королева рынка - зоя - группировка ленинград - сергей шнуров
Фото © PR «Первое Музыкальное»

15 апреля группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым и солисткой Зоей презентуют клип на свежий трек «Королева рынка».

«Рыночные отношения ворвались в реальность нашей страны чуть больше тридцати лет назад. С тех пор они проникли всюду и стали главенствовать над всеми процессами. Даже в сферах, которые в недавнем прошлом считались «непродажными», все превратилось в товар и стало иметь свою цену. Разговор по душам и тот теперь можно приобрести по сходной цене у какого-нибудь гуру или психолога из социальных сетей. Если же вы хотите сэкономить ваши деньги, не тратить их впустую, то просто послушайте трек и посмотрите клип «Королева рынка» и вам станет значительно легче продолжать борьбу за место на этом безжалостном базаре под названием современная жизнь» — Сергей Шнуров.

Клипы группировки «Ленинград» всегда славятся захватывающим сценарием, киношным качеством и неподражаемой актерской игрой. Видео «Королева рынка» не нарушает традиций, которые годами восхищали ценителей качественного визуала от группировки «Ленинград». Режиссером клипа стал Борис Акопов. Его фильм с Юрой Борисовым и Стасей Милославской стал главный призёр фестиваля «Кинотавр» в 2019 года, а вот к качестве клипмейкера Борис выступает впервые.

«Сергей Шнуров — удивительный человек! Его творчество во все времена отображало нашу действительность. В разной форме, с долей сатиры и иронии, но всегда ярко и талантливо; да вообщем-то нельзя и забывать, что живём мы в России и без юмора нам никуда. Я слушал Ленинград с детства и почти любую ситуацию могу процитировать строками из песен этой группы. Что и говорить, разумеется я несказанно рад, что свой первый клип снял именно с такими классными людьми как Сергей и Зоя. Их дует заряжен невероятной энергией, которую я, как режиссёр, постарался сублимировать и конвертировать в короткую историю с задором и со смыслом. Надеюсь клип залетит, и эта музыка будет сопровождать нас этой весной и летом и всегда! Приглашение придумать и снять клип я получил находясь на этапе подготовки к киносериалу во Владивостоке! Это было достаточно авантюрным решением, но благодаря тому что у меня уже была по-сути собранна группа готовая на любой движняк, мы быстро подхватили и реализовали проект. Идея же родилась из моих собственных воспоминаний из 90х. Тогда моя бабушка работала в продуктовом ларьке и иногда я сидел там в крошечном помещении, окруженый коробками со сникерсами и прочими искушениями и моя фантазия рисовала самые смелые картины. Хорошо что те времена были, хорошо что они прошли» — поделился режиссёр Борис Акопов.

Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым и харизматичной Зоей выпускает спасительную дозу иронии — клип на песню «Королева рынка». Это фирменный микс из ностальгии по лихим 90-м и едкой сатиры на современное общество потребления.

Шнуров как всегда бьёт не в бровь, а в глаз, а Зоя так мастерски вжилась в роль «королевы рынка», что с присущей ей убийственной иронией самопровозгласила себя «Королевой музыкального рынка», будто всю жизнь наблюдала весь этот цирк из-за кулис.

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