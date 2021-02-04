Дмитрий Башкиров, Тамара Синявская, Фридрих Липс: НФПП представляет новые мастер-классы серии «Корифеи педагогики»

В 2020 году НФПП запустил уникальный образовательно-просветительский онлайн-проект «Корифеи педагогики». В рамках проекта Фонд публикует на своем сайте коллекцию мастер-классов выдающихся деятелей искусства в области инструментального исполнительства, певческого мастерства, а также хореографической и театрально-режиссерской деятельности.

В прошлом году были размещены первые три мастер-класса, в ходе которых талантливые музыканты и педагоги Даниил Крамер, Дмитрий Бертман и Борис Березовский делятся секретами своего мастерства. В продолжение проекта предлагаем вашему вниманию новые незабываемые встречи с миром высокого искусства.

Мастер-класс Дмитрия Башкирова «Игра на фортепиано. Техника, внимание и отдача» познакомит зрителей с тонкостями и нюансами педагогического мастерства великого пианиста, народного артиста РСФСР, лауреата

международных конкурсов, заслуженного профессора шести консерваторий мира.

Уникальная вокалистка, народная артистка СССР, профессор Тамара Синявская в мастер-классе «Основы классического вокального искусства» раскроет секреты вокального исполнительского мастерства на примере работы над ариями из опер Дж. Россини «Севильский цирюльник», А. Дворжака «Русалка», С. Прокофьева «Война и мир».

В мастер-классе «Искусство игры на баяне» выдающийся музыкант, народный артист РФ, один из основоположников современного академического исполнительства на баяне Фридрих Липс демонстрирует тонкость и высоту педагогического мастерства, превращая детальную работу над техникой в живой творческий процесс, наполненный яркой образностью и «дыханием» инструмента.

Всего в серии «Корифеи педагогики» будет представлено девятнадцать мастер-классов, каждый из которых может быть интересен не только профессиональным музыкантам и актерам, но и любителям искусства.

Подробнее мы расскажем в ближайших публикациях.

Видеозаписи мастер-классов доступны по ранее предложенной ссылке.

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