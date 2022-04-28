Спектакли инклюзивных театров завоевали сердца гостей фестиваля «Пасхальный дар»

Более двух тысяч человек уже посмотрели инклюзивные спектакли проекта «Золотая Маска», которые были показаны на сценах площадок благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Зрители радовались и переживали вместе с героями, следили за увлекательными сюжетами, наблюдали за тем, как рождается магия театра. Но больше всего их покорили безграничные возможности актеров, среди которых были люди с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

Театр неслышащих актеров «Недослов» пригласил зрителей фестивальных площадок на спектакль «О тебе», где речь идет о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, раскрывается тема неизбежности встреч и расставаний, а еще особое внимание уделяется эмоциям человека.

Команда «Инклюзив Дэнс» уже много раз показывала, каким проникновенным может быть танец людей с ограниченными возможностями здоровья, и в дни фестиваля она подарила всем посетителям непередаваемые эмоции от инклюзивного концерта «Огни большого города».

Яркий, зрелищный и динамичный спектакль «Кармен», в котором играют профессиональные актеры и актеры с ограниченными возможностями здоровья, в рамках фестиваля «Пасхальный дар» представил Центр творческий проектов «Инклюзион».

Медиа-спектакль «За ритмом» подготовила интегрированная театральная студия «Круг II». В спектакле, в котором играют люди с особенностями развития и без, исследуется музыка, а также способность души различать и понимать неслышимое, но существующее. Гости слышат ритм капающей воды, брошенного камня или бамбуковых шестов.

«Время бежит наверх» — пластический спектакль интегрированной театральной студии «Круг», в котором актеры и музыканты стараются постигнуть выразительные возможности тела, звука и окружающего мира и пытаются изменить конкретными действиями время и пространство

Театр кукол «Котофей» пригласил на яркий и забавный спектакль «Не совсем теремок», в котором перчаточные куклы показывают, как легко можно оживить сказку и подарить всем зрителям ощущение праздника.

Если вы очень хотите познакомиться с инклюзивным театром и побывать на площадках фестиваля «Пасхальный дар», то у вас еще есть такая возможность: сегодня на бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда в 17:00 театр кукол «Котофей» покажет спектакль «Не совсем теремок».

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