КРАСНОЯРСК: Фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков»

С 23 по 26 ноября 2022 года в Красноярском крае пройдёт Фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». В нем примут участие 6 музыкальных коллективов из Красноярска, Башкортостана, Тывы, Бурятии, Хакасии и Якутии. Организатором фестиваля выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Правительства Российской Федерации.

В рамках фестиваля пройдут концерты в Красноярске, Лесосибирске, Канске, Ачинске, Минусинске и Шарыпово. Программы представят ведущие оркестры национальных народных инструментов России: Тувинский национальный оркестр, Национальный оркестр Республики Бурятия, оркестр национальных инструментов Театра танца Якутии им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина и студенческий коллектив Хакасского государственного университета – оркестр Хакасских национальных инструментов.

«Для меня важно, чтобы Красноярская краевая филармония была точкой притяжения максимально разнообразных жанров исполнительского искусства. Такой фестиваль – это отличный повод разнообразить досуг жителей края, расширить их представление о многообразие культур нашей страны. Мы ждём гостей не только из Енисейской Сибири, но также и яркие национальные коллективы Башкирии, Бурятии и Якутии. Особенностью фестиваля станет исполнение на гала-концерте произведения, специально написанного для сводного оркестра нашим сибирским композитором Владимиром Кошелевым», – рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Помимо концертов в рамках фестиваля пройдет насыщенная деловая программа. Заявленная тема: «Оркестр национальных народных музыкальных инструментов. Новая реальность. Перспективы развития».

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по изготовлению традиционных музыкальных инструментов и обучению игры на них, а также посмотреть выставку национальных костюмов и музыкальных инструментов. Она откроется в Зале торжеств Красноярской филармонии 13 ноября.

Программа фестиваля:

23 ноября 19:00 – Малый концертный зал им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии, Открытие фестиваля Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина, солисты и дирижеры – участники и гости фестиваля;

24 ноября 19:00 – Малый концертный зал им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии, Национальные оркестры Театра танца Якутии и Республики Башкортостан;

24 ноября 19:00 – Зал ГДК г. Канск, Национальный оркестр Республики Бурятия;

24 ноября 19:00 – Зал ГорДК г. Ачинск, Тувинский национальный оркестр;

25 ноября 10:00 – Зал Торжеств, Деловая программа «Оркестр национальных народных музыкальных инструментов. Новая реальность. Перспективы развития»;

25 ноября 19:00 – Малый концертный зал им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии, Национальные оркестры Тувинской и Бурятской республик;

25 ноября 19:00 – ДК ЛДК №1 г. Лесосибирск, Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан;

25 ноября 18:00 – Зал ДМШ г. Минусинск, Национальный оркестр Театра танца Якутии;

25 ноября 19:00 – ЦКР г. Шарыпово, Олена Уутай (Якутия) и Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина;

26 ноября 19:00 – Большой концертный зал Красноярской филармонии, Гала-концерт фестиваля с участием обладателя Гран-при Международных конкурсов и фестивалей живой этнической музыки, хэдлайнера мировых арт-проектов Олены Уутай (Якутия) и большого сводного оркестра всех участников Фестиваля.

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